"Pela sua mãe, nós conseguimos", diz pai de Marielle Franco à neta, após condenação de réus

Após a juíza Lúcia Glioche ler a sentença contra Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, nesta quinta-feira, a família de Marielle Franco comemorou em um abraço emocionado na parte reservada a quem assistia ao júri. Antônio Francisco da Silva Neto, pai da vereadora, afirmou à neta, Luyara Santos, que a justiça aconteceu: "pela sua mãe, nós conseguimos".

Antônio Francisco também tranquilizou a filha Anielle Franco e a esposa Marinete Franco de que não iria passar mal:

O júri condenou os réus em todos os seis requisitos. Ronnie Lessa foi sentenciado a 78 anos e 9 meses de prisão, e Élcio de Queiroz a 59 anos e 9 meses de prisão.

A decisão aconteceu no segundo dia de julgamento, após 2.423 dias dos assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes.

Na leitura de sua sentença, a magistrada afirmou que a: "a Justiça por vezes é lenta, cega, torta, mas chega até apara os acusados que acham que jamais serão alcançados pela Justiça".

"A sentença lida agora talvez não traga a justiça. Justiça seria que o dia de hoje não tivesse acontecido e Marielle e Anderson presentes. Dizemos que vítimas do crime do homicídio são aqueles que ficam vivo tendo que sobreviver no esgoto que é o vazio de viver sem aquele que foi arrancado do seu cotidiano ", disse a juíza na sentença.