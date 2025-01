A- A+

Imposto de Renda Pernambucanos podem consultar restituições do IRPF a partir desta sexta-feira (24) Lote residual de janeiro contempla mais de 6 mil contribuintes no Estado

A Receita Federal liberou, nesta sexta-feira (24), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de janeiro de 2025.

Em Pernambuco, 6.996 contribuintes receberão um total de mais de R$ 23 milhões, com crédito bancário previsto para o próximo dia 31. O acesso pode ser realizado no site da Receita Federal.

O lote contempla, ao todo, 268.114 restituições no Brasil, somando um crédito de R$ 864,8 milhões. No Nordeste, além de Pernambuco, destacam-se os estados de Alagoas, com 2.421 contribuintes que receberão R$ 7,67 milhões; Paraíba, com 2.692 contribuintes e total de R$ 8,67 milhões; e o Rio Grande do Norte, com 2.413 contribuintes que receberão R$ 7,89 milhões.

Prioridade

Do valor total, R$ 402,88 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, incluindo 7.321 idosos acima de 80 anos; 52.525 contribuintes entre 60 e 79 anos; 4.519 pessoas com deficiência ou moléstia grave; e 16.003 professores.

Também terão prioridade os 125.751 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber por PIX. Para os demais, o lote contempla ainda 61.995 restituições.

Consulta

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na seção “Meu Imposto de Renda”, opção “Consultar a Restituição”. Pelo mesmo portal, contribuintes com pendências na declaração podem corrigir eventuais problemas.

Outra opção é o aplicativo da Receita Federal para dispositivos móveis, que permite verificar restituições e a situação cadastral do CPF de forma simplificada.

Problemas

Se houver erro nos dados bancários ou problemas na conta destino, o crédito pode ser reagendado diretamente pelo Banco do Brasil. O reagendamento pode ser solicitado online, por meio do site Banco do Brasil - IRPF, ou pelos telefones 4004-0001 (capitais); 0800-729-0001 (outras localidades); 0800-729-0088 (atendimento especial para deficientes auditivos).

Caso o valor não seja resgatado em até um ano, é necessário solicitar o crédito pelo Portal e-CAC. Para mais informações, acesse o site oficial da Receita Federal.

