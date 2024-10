A- A+

Emprego Pernambuco criou mais de 17 mil postos de trabalho formais em setembro Os dados do Caged mostram que o Estado foi o terceiro do País na geração de empregos

Pernambuco ficou em terceiro lugar no País na geração de empregos com carteira assinada no mês de setembro. Ao todo, foram criadas 17.851 mil novas vagas de acordo com dados do Novo Caged, divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado representa o saldo entre admissões e desligamentos durante o período.

Ficando atrás apenas de São Paulo, com 57.067 novos postos de trabalho; e do Rio de Janeiro, com 19.740, o Estado se manteve como campeão no Nordeste.

No acumulado do ano, Pernambuco registra 61.699 novas carteiras de trabalho assinadas. Além disso, em relação ao seu estoque de empregos registrado em agosto, apresentou o terceiro maior crescimento entre todas as unidades da Federação: 1,19%.

“Com quase 18 mil postos de trabalho em setembro, Pernambuco se consolida como o maior gerador de empregos do Nordeste e o terceiro maior do Brasil. Desde janeiro de 2023, mais de 113 mil empregos foram criados no Estado. São números importantes, frutos do investimento que temos feito para ampliar a geração de emprego e renda em Pernambuco, garantindo o aumento do consumo da população”, afirmou a governadora em exercício Priscila Krause.

Para a secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Amanda Aires, os resultados apontam a retomada do protagonismo econômico do Estado em âmbito regional.

“O Governo de Pernambuco tem intensificado os esforços para apoiar empresas e trabalhadores, aquecendo o nosso ambiente de negócios, que tem se destacado na geração de empregos no Nordeste”, afirmou.

Todos os cinco grandes setores produtivos em Pernambuco tiveram saldo de empregos positivo no mês de setembro deste ano.

O resultado foi puxado, principalmente, pelos setores de Indústria (6.786), Serviços (4.823) e Agropecuária (3.415).

Em seguida, vieram Comércio (1.528) e Construção (1.300). O setor da Indústria, grande destaque no mês de setembro, teve seus principais resultados motivados pela indústria de transformação, mais especificamente pelas atividades relacionadas à fabricação de produtos alimentícios, que foi responsável por 4.167 novos empregos.

