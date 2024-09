A- A+

Crescimento Pernambuco é destaque na geração de empregos no Nordeste e Brasil Outro ponto relevante é o aumento de 2,55% no salário médio de admissão no Estado

Pernambuco se consolidou como o líder na geração de empregos no Nordeste e alcançou a terceira posição no Brasil, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Nos primeiros oito meses de 2024, o estado criou 43,5 mil novos postos de trabalho, com destaque para Agosto, quando foram registradas 18.112 novas carteiras assinadas.

A governadora Raquel Lyra comemorou os números, destacando que este é o sétimo mês consecutivo de saldo positivo no emprego em Pernambuco.

“A geração de empregos formais em agosto confirma que Pernambuco está voltando a ser líder do Nordeste e referência para o País. Fomos um dos três estados do País com maior geração de emprego com carteira assinada. O resultado acumulado é que em pouco mais de um ano e meio do nosso governo, já são mais de 94 mil empregos criados, resultado de muito trabalho para recolocarmos Pernambuco nos trilhos. O emprego é transformador e é o caminho efetivo e direto para combater desigualdades, gerar renda e se multiplica em muitas outras consequências positivas que nos animam a trabalhar ainda mais”, declarou a governadora Raquel Lyra.

Os números de Agosto foram mais do que o dobro dos 7,5 mil postos criados em Julho, e 16% superiores aos do mesmo mês do ano passado. A secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Amanda Aires, ressaltou a consistência do crescimento econômico do Estado.

Tudo isso demonstra a efetividade dos esforços da gestão estadual para favorecer a produtividade das empresas e promover a empregabilidade da população”, afirmou Amanda Aires.

Setores em alta

Todos os principais setores produtivos de Pernambuco apresentaram saldo positivo em Agosto, com destaque para a Indústria, que gerou 6.498 empregos, impulsionada especialmente pelo setor de transformação ligado ao açúcar. Os Serviços e a Agropecuária também contribuíram significativamente, com 5.815 e 2.869 novos postos, respectivamente. O Comércio e a Construção seguiram com saldos positivos de 2.362 e 566, respectivamente.

Salário em ascensão

Outro ponto relevante é o aumento de 2,55% no salário médio de admissão em Pernambuco, que passou de R$1.779,65 para R$1.824,98 em comparação ao ano anterior. Este crescimento no salário reflete não apenas a demanda por mão de obra, mas também um ambiente econômico mais saudável.

Novo Caged

O Novo Caged é um sistema que integra dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), permitindo um mapeamento mais eficaz da dinâmica de emprego no Brasil. O método considera as admissões e demissões para calcular o saldo de postos de trabalho formal.

