Emprego Pernambuco lidera geração de novos postos de trabalho no Nordeste Em outubro, o Novo Caged registrou a a criação de 5 mil vagas com carteira assinada no Estado

Em outubro deste ano, Pernambuco ficou em primeiro lugar em todo o Nordeste, pelo terceiro mês consecutivo, na geração de empregos formais.

Os dados do Novo Caged, divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostram que, ao todo, foram criados pouco mais de 5 mil novos postos de trabalho com carteira assinada.

O número representa a diferença entre as 54.384 admissões e os 49.374 desligamentos. No acumulado do ano de 2024, Pernambuco registrou a geração de 66,9 mil novos empregos formais.

"O protagonismo de Pernambuco na geração de emprego no Nordeste e no Brasil, referendado pelos dados do Novo Caged, é fruto de um trabalho árduo feito pelo Governo do Estado para que a economia pernambucana avance”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

“Mais emprego significa mais renda. E mais renda significa mais comida na mesa e menos miséria em nosso Estado. Vamos chegando ao fim de 2024 com boas notícias em todas as áreas e continuaremos trabalhando para gerar ainda mais conquistas para as pernambucanas e pernambucanos”, completou ela.

Entre os grandes setores produtivos, o saldo positivo para Pernambuco em outubro foi puxado por comércio (2.079 novos empregos), indústria (1.796) e serviços (1.569).

