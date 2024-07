A- A+

Plano Safra Plano Safra: Banco do Brasil apresenta investimento de R$ 260 bilhões para 2024/2025 Banco é o maior agente operador do Plano Safra do País

Nesta quinta-feira (18), o Plano Safra 2024/2025 foi apresentado pelo Banco do Brasil (BB), no Edifício Capiba, no Bairro do Recife, com o investimento recorde de R$ 260 bilhões.

O valor destinado é 13% maior que o último ciclo Safra. O objetivo é reforçar o compromisso do Banco do Brasil em apoiar a agricultura familiar e empresarial.

“Queremos reforçar o compromisso do Banco do Brasil em apoiar a agricultura familiar, empresarial, as cooperativas, o desenvolvimento dos municípios por meio do agronegócio. Queremos levar inovação, tecnologia e elevar o nível do Estado para se tornar, ainda mais, uma referência do agro no Nordeste”, pontuou o Superintendente Estadual do Banco do Brasil, Henrique Dantas.

Superintendente Estadual do Banco do Brasil, Henrique Dantas | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Investimentos para Pernambuco

Em uma crescente, em comparação aos outros anos de Plano Safra, a meta é que o Banco do Brasil desembolse R$ 2 bilhões em um único ano para os produtores do Estado.

“Para este ano, nossa meta é atingir 2 bilhões de reais desembolsados para os produtores rurais de Pernambuco. À medida que percorremos o estado e conhecemos cada região, estamos cada vez mais convencidos de que esse objetivo é possível. Nossos produtores estão comprometidos em apoiar o desenvolvimento dos municípios”, acrescentou Dantas.

O diretor do Grupo EQM, Leonardo Monteiro, esteve presente na apresentação do Banco do Brasil e falou sobre a força da instituição para o agronegócio desde o tempo da sua fundação.

“Estou muito feliz em estar aqui representando toda a diretoria do Grupo EQM, especialmente meu pai, Eduardo. Eu fiquei impressionado com os números e o empenho do Banco do Brasil para o setor agroindustrial. Recentemente, contratamos uma operação financeira para a unidade de Estivas, no Rio Grande do Norte, e a maneira rápida com que toda burocracia é resolvida e taxas atrativas, realmente mostram a eficiência e o interesse do BB com o agro”, disse o diretor.

Também marcaram presença o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis e a gerente de Mercado da Folha, Tânia Campos.

Linhas de crédito

O Plano Safra 2024/2025 oferece diversas linhas de crédito para atender as necessidades dos produtores rurais de diversos segmentos e portes.

“Este ano temos o maior volume já desembolsado pelo Banco do Brasil e vamos atuar com linhas de custeio, de investimento, seja na compra de máquinas, equipamentos, implementos, linhas de comercialização para que o produtor possa segurar o seu produto para comercializar num momento mais adequado, atendendo a todos os segmentos, agricultura familiar, agricultura empresarial, cooperativas do agronegócio e assim, a gente apoiar o desenvolvimento por meio do agronegócio em cada um dos municípios do estado de Pernambuco” destacou a gerente estadual de Mercado de Agronegócios do Banco do Brasil, Andressa Oliveira.

Andressa Oliveira, gerente estuadual de Mercado de Agronegócios do BB | Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

Dos R$ 260 bilhões do Plano Safra, R$ 50 bilhões são destinados à Agricultura Familiar e Médio produtor; enquanto R$ 182 bilhões vão para investimentos em Agricultura Empresarial e os R$ 28 bilhões restantes são para a Cadeia de Valor Agro.

Atualmente, o Banco do Brasil possui mais de 1,6 milhão operações de agronegócio ativas pelo Brasil, sendo cerca de 1,1 milhão voltadas para a agricultura familiar. Além de mais de cinco mil municípios com crédito rural, abrangendo 97% de todo o País.

A presidente do Instituto Agrônomo de Pernambuco (IPA), Ellen Viégas, parabenizou o Banco Brasil pelo excelente trabalho junto ao agro e enalteceu os produtores rurais do País.

“Como cidadã, profissional da área e gestora pública, vejo os produtores rurais de Pernambuco como pessoas inteligentes, sérias, comprometidas e que buscam sempre tecnificar, capacitar e aumentar sua produtividade de forma sustentável. No entanto, é difícil alcançar a excelência sozinho; é necessário o apoio de todo o Brasil. O Plano Safra, junto com outras ferramentas, oferece o suporte essencial para que os produtores continuem a progredir”, declarou.

Maior investimento para o País

No início de julho, o Governo Lula anunciou o maior montante destinado à produção agropecuária nacional.

Elaborado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o plano oferece linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para médios e grandes produtores.

Nesta edição, são R$ 400,59 bilhões destinados para financiamentos, o que representa um aumento de 10% em relação à safra anterior.



Veja também

Previdência INSS: Haddad diz que discutiu com Lula investimentos para pente-fino de benefícios