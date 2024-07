A- A+

Gás Preço do gás terá redução em Pernambuco A média da queda será de 1,12% do valor e deixa o gás a R$ 2,74 por metro cúbico

O gás natural ficará mais barato a partir desta quinta-feira (1º). A redução média de 1,12% foi anunciada pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) e o valor deve ficar em R$ 2,74 por metro cúbico.

A medida é resultado de uma mudança no preço do gás fornecido à Copergás. As tarifas em Pernambuco são ajustadas a cada três meses sempre no primeiro dia do mês. Para alguns setores, a queda no preço do gás natural será maior. É o caso dos consumidores das áreas de climatização, cogeração e geração de energia elétrica, com uma redução de 1,19%.

Todos os valores refletem também a variação do dólar e do barril de petróleo, assim como do gás natural comercializado pelas empresas supridoras.

