PRODUÇÃO Produção de minério de ferro da Vale é de 85,3 MT no quarto trimestre de 2024 No total de 2024, a produção atingiu 327,675 Mt, 2% acima do resultado do ano anterior

A produção de minério de ferro da Vale no quarto trimestre de 2024 diminuiu 4,6% ante o mesmo período de 2023, alcançando 85,3 milhões de toneladas (Mt).

No total de 2024, a produção atingiu 327,675 Mt, 2% acima do resultado do ano anterior e em linha com o guidance (328 Mt) para o período, divulgado em dezembro.



Enquanto isso, a produção de pelotas atingiu 9,167 Mt, 6,9% abaixo do quarto trimestre de 2023. No ano, somou 36,9 Mt, 1,2% acima de 2023.



A Vale divulgou nesta terça-feira, 28, seu relatório de produção e venda, a prévia do resultado operacional, com dados do quarto trimestre de 2024 e do consolidado do ano.

