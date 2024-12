A- A+

BRASIL Projeto que permite renegociação de débitos não tributários com a União avança no Senado Contribuintes poderão ter até 80% de desconto nos juros e isenção de multa

A Comissão de Constituição Justiça (CCJ) aprovou o projeto de lei que permite uma renegociação mais ampla de débitos não tributários com a União, seja pessoas físicas ou jurídicas. A redução do juros pode chegar a 80%, se o pagamento for feito de forma integral. O texto segue para a Câmara dos Deputados, já que foi aprovado de forma terminativa na CCJ.

De acordo com o texto, os descontos serão de:

80% nos juros e isenção da multa, em caso de pagamento total

70% nos juros e multo, em caso pagamento de metade da dívida inicialmente e o pagamento do restante em uma segunda prestação

50% nos juros e multa, em caso de pagamento inicial de no mínimo 20% da dívida, e o parcelamento do restante em até 59 prestações mensais

40% nos juros e multa, em caso de pagamento de 10% da dúvida e o parcelamento do restante em até 119 prestações

20% nos juros e multa, em caso de pagamento de 10% da dúvida e parcelamento do restante estendido em até 239 prestações

Para ter direito a renegociação, o devedor deve desistir de processos antes de começar a renegociar a dívida. No caso de ações judiciais, ele deve protocolar requerimento de extinção do processo com resolução de mérito.

Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados são automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União.

