Imposto de Renda Proposta do governo aumenta faixa de isenção do IR para R$ 2.414,40 em 2025 Projeto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso.

O governo vai enviar ao Congresso uma proposta que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) em 2025 de R$ 2.259,20 para R$ 2.414,40 por mês em 2025.

Sem esse ajuste, quem ganha menos de dois salários mínimos pode passar a pagar o imposto no ano que vem em razão do aumento anual do piso nacional. A intenção do governo é evitar que isso ocorra. Apenas em 2026, se o Congresso aprovar, é que a faixa de isenção subirá para R$ 5 mil mensais.

Segundo a proposta de Orçamento de 2025, o salário mínimo será de R$ 1.509. Nesse caso, a minuta do projeto ao qual O GLOBO teve acesso prevê que rendimentos de até R$ 3.018 não pagarão IR, considerando um desconto simplificado de R$ 603,60, 25% do valor da primeira faixa da tabela progressiva mensal (R$ 2.414,40). O impacto fiscal previsto é de R$ 4,52 bilhões.

Nesta quarta-feira, o governo anunciou a isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000. A proposta deve ser discutida ao longo do ano que vem para entrar em vigor em 2026, último ano do atual mandato.

A ideia da proposta é dar isenção integral para quem recebe até R$ 5.000. As regras ainda preveem descontos graduais e decrescentes para quem recebe entre R$ 5.001 e R$ 6.980.

Na proposta de reforma do Imposto de Renda, o governo quer usar a tributação de 7,5% dos rendimentos mensais com lucros e dividendos superiores a R$ 50 mil por meio de retenção na fonte como medida compensatória para a ampliação da isenção do IR.

Pelo documento, essa cobrança já começaria em 2025, mas, na prática, deve ficar para 2026, já que o Congresso só deve aprovar o projeto no ano que vem.

