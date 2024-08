Quando começa a valer o novo salário mínimo de 2025? E qual será o valor?

A- A+

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva pretende aumentar a previsão do salário mínimo em 2025. Conforme cálculos obtidos pelo Globo, o Ministério da Fazenda vai prever um valor de R$ 1.509, que vai constar na proposta orçamentária do próximo ano, a ser enviada ao Congresso Nacional no dia 31 deste mês.



Qual o valor atual e para quanto pode ir o salário mínimo em 2025?

O piso atual é de R$ 1.412, mas o Ministério da Fazenda está prevendo um valor de R$ 1.509 para o salário mínimo em 2025.



Antes, a previsão era de um piso nacional de R$ 1.502 para o ano que vem — esse valor consta no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025.

Quando passa a valer o novo salário mínimo?

O novo salário mínimo começa a valer oficialmente no dia 1º de janeiro, mas o pagamento é feito em fevereiro.

Por que o governo decidiu mudar a previsão do salário mínimo para o ano que vem?

Como algumas questões macroecômicas mudaram, como a previsão de inflação, a estimativa é de um salário mínimo maior. Caso confirmado, o valor representará uma alta de 6,87% em relação ao piso atual de R$ 1.412.

O salário mínimo real e aumento do piso ainda podem sofrer alterações caso a inflação seja maior ou menor do que o previsto pelo governo, ou o IBGE faça eventuais revisões no desempenho do PIB de 2023.



Como é feito o cálculo do salário mínimo?

O aumento está de acordo com o cálculo da nova regra de valorização do salário mínimo. A fórmula leva em conta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos dois anos anteriores e a inflação calculada no período de 12 meses até novembro.

O INPC é o índice usado para corrigir o salário mínimo. O governo estima que ele deva alcançar 3,65% acumulado neste ano.

Em 2026, o piso deve ser de R$ 1.595. No ano seguinte, R$ 1.687. Em 2028, R$ 1.783.

Qual o impacto do aumento do mínimo nos gastos públicos?

Cada R$ 1 de aumento do mínimo, gera mais de R$ 350 milhões em gastos, porque o valor é o piso da maior parte das aposentadorias e pensões.

Pressionado a reduzir gastos, o governo chegou a discutir internamente desvincular alguns benefícios que são reajustados de acordo com o salário mínimo, o que poderia gerar uma economia nos próximos anos.

Em entrevista ao Globo em junho, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, citou auxílios vinculados ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), abono salarial, seguro-desemprego, auxílio doença. A iniciativa, contudo, ainda está em discussão.

