A- A+

encontro Relator da LDO 2025 está de acordo com perseguição da meta fiscal zero, diz Padilha O assunto foi debatido na reunião porque o texto do arcabouço aprovado no Congresso determina que o alvo da meta fiscal de cada ano seja definido na LDO

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou, nesta segunda-feira (24), que o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, senador Confúcio Moura (MDB-RO), deu total apoio ao governo na perseguição da meta primária de déficit zero ano que vem.

O parlamentar se reuniu nesta segunda com Padilha e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Leia também • INSS confirma exposição de dados de até 40 milhões de segurados; entenda • Petróleo fecha em alta, com dólar fraco, perspectiva para demanda e riscos à oferta • Veja como a Meta coleta dados de Facebook e Instagram para treinar seus robôs de IA



"A conversa com o relator da LDO foi muito positiva, reafirmamos o compromisso do governo de perseguir a meta fiscal", disse Padilha.



O assunto foi debatido na reunião porque o texto do arcabouço aprovado no Congresso determina que o alvo da meta fiscal de cada ano seja definido na LDO.



Padilha voltou a dizer que o governo está confiante de que os dois projetos de lei complementares que regulamentam a reforma tributária sejam aprovados na Câmara antes do recesso parlamentar, marcado para o dia 17 de julho. "A conversa com o relator da LDO foi muito positiva, reafirmamos o compromisso do governo de perseguir a meta fiscal", disse Padilha.O assunto foi debatido na reunião porque o texto do arcabouço aprovado no Congresso determina que o alvo da meta fiscal de cada ano seja definido na LDO.Padilha voltou a dizer que o governo está confiante de que os dois projetos de lei complementares que regulamentam a reforma tributária sejam aprovados na Câmara antes do recesso parlamentar, marcado para o dia 17 de julho.

Os relatórios, segundo ele, devem ser entregues no dia 3 de julho.



Já no Senado, os projetos devem avançar ao longo do segundo semestre, segundo Padilha.



O ministro disse que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve indicar um único senador para ser relator de ambos os textos.

Veja também

acordo AliExpress e Magazine Luiza selam parceria e vão vender produtos nos marketplaces das duas companhias