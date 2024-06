A- A+

brasil Rio Grande do Sul: em Porto Alegre, inflação dispara para 0,87% em maio, a maior do país Na Capital do Rio Grande do Sul, botijão de gás subiu 7,39% na capital gaúcha, batata inglesa, 23,94%

Porto Alegre foi a capital do país onde a inflação mais subiu em maio, como resultado direto das enchentes no Rio Grade do Sul. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado na manhã desta terça-feira pelo IBGE, registrou alta de 0,87% na cidade.

Foi um patamar bem acima do 0,46% na média nacional.

O que puxou a alta da inflação em Porto Alegre foi o botijão de gás, que ficou 7,39% mais caro em um único mês. A batata inglesa subiu 23,94%. E a gasolina teve alta de 1,80% - com dificuldades de distribuição de combustível no estado, houve relatos de postos racionando a quantidade que cada consumidor poderia abastecer no auge dos transtornos causados pelas chuvas.

"A situação de calamidade acabou afetando a alta dos preços de alguns produtos e serviços" explica o gerente da pesquisa, André Almeida.

Porto Alegre tem peso de 8,61% na composição da inflação nacional. É a quarta de maior relevância entre as 16 capitais pesquisadas pelo IBGE - atrás apenas de São Paulo, Rio e Belo Horizonte.

Veja também

TECNOLOGIA Conheça os novos recursos antirroubo para Android do Google no Brasil