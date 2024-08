A- A+

PANE Rondônia e Acre ficam sem luz após falha no sistema elétrico Falta de energia foi identifica desde às 16h47 no horário de Brasília

Os estados de Rondônia e Acre estão sem luz desde às 16h47 da tarde. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve perda do sistema de transmissão em corrente contínua do Complexo Madeira. O sistema é o único a abastecer os dois estados.

Ao todo, foram interrompidos 980 MW de carga, 180 MW no Acre e 800 MW em Rondônia.

“A recomposição do sistema teve início às 17h10, através da energização do sistema de interligação em 230 kV entre as subestações de Pimenta Bueno e Ji-Paraná”, disse o ONS em nota.

O Ministério de Minas e Energia afirmou que “logo que constada a situação, o ministro Alexandre Silveira determinou a abertura imediata de sala de situação, com participação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), da Agência Nacional de Emergia Elétrica (ANEEL) e do corpo técnico do MME, para garantir celeridade à recomposição do sistema e acompanhar as demais tratativas sobre a ocorrência”.

