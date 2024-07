Saiba quais são os três eletrônicos que devem ser desligados antes de você sair de casa

A- A+

Os eletrodomésticos são uma parte fundamental da casa de todas as pessoas. Por isso, o cuidado é fundamental para que durem bastante tempo e preservem todas as suas funções.



Por sua vez, especialistas da área indicam que alguns deles devem ser desligados ao sair de casa para não correrem o risco de gerarem curto-circuito ou incêndio por algum tipo de problema elétrico.

Quando listados em ordem de importância, os aquecedores elétricos são essenciais para o inverno, mas representam um perigo latente se deixados conectados por muito tempo.



Além de poder ficar sobrecarregado, este objeto deve ser desligado quando se está fora de casa ou em outro ambiente, sem poder monitorar seu comportamento.





Nesse mesmo sentido, carregadores de celulares e notebooks também são um perigo. O motivo é simples: ao deixá-los conectados por muito tempo, sem poder monitorá-los, a fiação interna pode sofrer um choque de tensão e assim derreter ou, na pior das hipóteses, lançar uma faísca que provoca um incêndio ao encontrar um pano ou outro material inflamável.

Por fim, um dos objetos mais comuns em uma casa que serve para conectar eletrodomésticos é a famosa extensão ou benjamim (adaptador que "multiplica" uma única tomada), que pode conectar diversos aparelhos simultaneamente. Ao transportar uma grande carga elétrica, este aparelho pode ficar sobrecarregado, causando uma descarga que pode gerar desde uma queda de energia até uma explosão.

O engenheiro Luis Aarón Barra, em conversa com o portal Bío Bío Chile, deu conselhos nesse sentido para evitar um problema gravíssimo em casa: “Quando você pensa em comprar produtos elétricos, deve sempre considerar o consumo real de cada aparelho ou objeto a ser conectado, e a soma total das potências, uma vez que as extensões ou benjamins são limitadas pela bitola, comprimento e conexões do cabo no momento de sua fabricação e certificação”.

Veja dispositivos que não devem ser conectados a benjamins ou cabos de extensão

Benjamins ou cabos de extensão podem ser de ajuda vital em momentos em que o cabo de um eletrodoméstico não é longo o suficiente para ser conectado à tomada. No entanto, alguns cuidados deverão ser tomados em relação aos dispositivos que se conectam ao cabo de extensão.

A partir deste princípio, saiba quais aparelhos não são recomendados para serem ligados nesses dispositivos:

Microondas: demandam muita energia e podem sobrecarregar as linhas de energia

Alisadores, secadores e modeladores de cabelo: geram muito calor enquanto permanecem conectados por vários minutos

Ar-condicionado portátil: graças à sua potência, devem estar ligados a uma rede segura e estável

Máquinas de café: a utilização destes aparelhos tem um alto grau de consumo por manter o conteúdo do recipiente aquecido, por isso devem ser desligados da tomada após o funcionamento

Esteiras: por terem de estar continuamente conectadas a uma fonte de energia, elas devem estar ligadas diretamente na tomada

Fornos elétricos: assim como os micro-ondas, requerem muita energia para funcionar, por isso devem ser desligados imediatamente ao parar de usá-los.

