A Samsung está lançando uma nova versão de seu sistema operacional, o One UI 7, com mais recursos de inteligência artificial (IA). A proposta da nova versão, que já está em testes, é facilitar o uso dos recursos de IA sem a necessidade de mudar de aplicativos.



A atualização estará disponível no início de 2025, com a chegada dos novos smartphones. Em janeiro, a companhia deve apresentar seu novo Galaxy S25, de acordo com rumores.





A versão de testes está disponível para a linha Galaxy S24 na Alemanha, Índia, Coreia, Polônia, Reino Unido e EUA. O Brasil deve receber a atualização em breve.

Resumo de textos

Uma das novidades é que, ao selecionar textos em uma página da internet ou em um e-mail, é possível resumir o conteúdo, traduzir e criar tópicos com as principais informações em uma janela que se abre na parte inferior do aparelho.





Novo sistema operacional da Samsung, One UI 7, terá mudanças para resumir textos — Foto: Reprodução

Transcrição de chamadas

Com a transcrição de chamadas, que já conta com suporte para 20 idiomas, incluindo o português, será possível gerar uma transcrição de forma automática, permitindo que os usuários consultem as informações posteriormente. Para isso, basta clicar no botão de transcrição abaixo do contato no aplicativo de chamadas. A funcionalidade vai operar de forma semelhante ao aplicativo “Gravador”.





Novo sistema operacional da Samsung, One UI 7, terá nova forma de transcrever ligações — Foto: Reprodução

Notificações

O sistema de notificação na tela bloqueada foi reformulado. Chamado de “Now Bar”, as informações estarão na parte inferior da tela, como telefone, música, gravação, cronômetro e câmera. Ao clicar na nova aba, o smartphone levará o usuário à tela inicial com os outros aplicativos.





Novo sistema operacional da Samsung, One UI 7, terá visualização de apps na parte inferior com tela bloqueada — Foto: Reprodução

Câmera

Dentro da câmera, a interface foi atualizada com uma nova disposição de comandos de edição. Para isso, basta clicar no comando na parte direita da tela e escolher a funcionalidade, como zoom, tipo de lente e filtros. A ideia é permitir uma visualização mais clara da foto ou vídeo que está sendo capturado.



Novo sistema operacional da Samsung, One UI 7, terá alterações nos comandos da câmera — Foto: Reprodução

Nos modos Pro e Vídeo Profissional, o layout das configurações manuais também será diferente. Além disso, um novo controle de zoom está disponível na gravação em modo Pro, permitindo ajustar a velocidade do zoom.

