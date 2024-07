A- A+

Pequenos negócios Banco do Nordeste e Sebrae firmam parceria para garantir crédito aos pequenos negócios Iniciativa está dentro do programa Acredita do Governo Federal e busca facilitar o financiamento para micro, pequenas empresas e MEIs

O Banco do Nordeste (BNB) e o Sebrae firmam, nesta terça-feira (2), um convênio de cooperação técnica e financeira para proporcionar o acesso a crédito para micro, pequenas empresas, e microempreendedores individuais (MEI), de todo País.

A iniciativa é viabilizada pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe).

De janeiro a março desse ano, cerca de 20 mil operações já foram realizadas com os recursos do fundo.

Somando-se ao Banco do Nordeste, mais 28 instituições bancárias estão aptas a ofertar os recursos.

O objetivo do convênio é proporcionar aos pequenos negócios um instrumento facilitador para contratação de financiamento e faz parte do programa Acredita, do Governo Federal.

O evento que firma a parceria vai contar com as presenças do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e do Sebrae, Décio Lima.

“O Sebrae está fazendo uma força tarefa para popularizar o crédito para os pequenos negócios, para isso estamos com uma campanha institucional nos veículos de comunicação e atuando juntos as instituições financeiras para garantir taxas de juros mais baixas”, afirmou o presidente do Sebrae, Décio Lima.



Beneficiados

Os presidentes das duas instituições irão até a empresa Produtos Pardal que beneficia e comercializa itens como amendoim, castanhas e salgados para aperitivo, vendidos para ambulantes, pequenos supermercados e bares de Alagoas e do vizinho estado de Pernambuco.

O negócio familiar, localizado no bairro do Jacintinho em Maceió, será um dos contemplados pela iniciativa. Formalizada há três anos, a empresa começou com a venda direta de 100 potes de amendoim torrado nos bares da orla de Maceió, por semana.

