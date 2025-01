Serpro bate recorde de novos contratos em 2024

A- A+

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) registrou mais de R$ 460 milhões em novos contratos firmados com estados e municípios de todo o Brasil em 2024. Esse crescimento foi impulsionado pela estratégia de regionalização adotada no ano anterior, que permitiu a expansão da presença da empresa em todas as regiões do país.

A distribuição desse avanço foi notável: um aumento de 36% no Sudeste, 28% no Nordeste, 24% no Sul e 21% no Norte e Centro-Oeste. Para o presidente do Serpro, Alexandre Amorim, os resultados refletem o sucesso da estratégia de crescimento alinhada ao Pacto Federativo.

"Os resultados confirmam o acerto da nossa estratégia de crescimento alinhada ao Pacto Federativo. O desafio do Serpro é transformar o Brasil em um país digital. Em dois anos, avançamos significativamente na maturidade para atender Estados e municípios, inclusive com a expansão do portfólio", declarou.

Expansão nos municípios

A atuação do Serpro nos estados tem se concentrado em órgãos como tribunais de justiça, secretarias de educação, defensorias e ministérios públicos. No entanto, o grande destaque de 2024 foi o crescimento da empresa nos municípios. Segundo Brayam Gonçalves, gerente responsável pela análise de desempenho da regionalização dos serviços, a empresa já firmou contratos com todas as capitais, todos os municípios com mais de um milhão de habitantes e 45% das cidades entre 100 mil e 1 milhão de habitantes.

Para 2025, o foco será a venda de serviços voltados para municípios menores, com até 100 mil habitantes, onde a empresa ainda tem grande espaço para crescer. Atualmente, apenas 4% desse público possui contratos com o Serpro. Um dos principais produtos oferecidos para essa nova fase é o Dialoga, plataforma multicanal de atendimento ao cidadão, que integra mensagens por WhatsApp, chat e e-mail. A empresa também disponibiliza um portfólio variado de soluções digitais adaptadas às necessidades específicas de cada prefeitura.

Adaptação ao mercado

Para garantir a eficiência na implementação de suas soluções, o Serpro investe em um intenso processo de adaptação às particularidades de cada localidade, estratégia conhecida como “market fit”. O superintendente de Novos Negócios da empresa, Thiago Baere, explica que esse modelo permite personalizar as soluções de acordo com a realidade de cada município.

“Dessa forma, cada local acaba possuindo seu próprio ‘market fit’. O Cidades Gov.br, por exemplo, atende muito bem às prefeituras pequenas. Se a questão for tecnologia de base, nosso principal produto é a nuvem. O Serpro Virtual, por sua vez, tem obtido bastante sucesso em atender às necessidades dos ecossistemas de educação estaduais. Já se o problema for integração de informações, nossa sugestão é que o cliente conheça o PCAD”, exemplifica Baere, que avalia que, graças à estratégias adotadas pela empresa, haverá um crescimento ainda maior no número de novos clientes em 2025.

