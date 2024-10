Shopping Guararapes anuncia investimento de R$ 25 milhões para 2025

A- A+

O Shopping Guararapes anunciou, nesta quarta-feira (30), um investimento de R$ 25 milhões para o ano de 2025. O montante será destinado para a modernização do mall.

Entre as mudanças, está a ampliação da capacidade da rede wi-fi, além de melhorias na infraestrutura e em segurança, com a ampliação da iluminação da área externa. Também está sendo feita a troca completa do piso do mall pelo granito branco Ceará, já iniciada ainda este ano pela Praça de Eventos.

O Shopping Guararapes também contará com novas operações gastronômicas e de lazer, que vão fortalecer ainda mais o espaço e aprimorar a experiência dos visitantes.

"O shopping dedicou-se à sua ampliação e diversificação, recebendo 42 novas operações, entre lojas e quiosques, incluindo uma agência dos Correios com inauguração hoje", pontuou o superintendente do Shopping Guararapes, Phyllype Pires.

Balanço 2024

Ao longo deste ano, o Shopping Guararapes também recebeu investimentos de R$ 25 milhões. As obras realizadas pelo shopping incluiram a troca do piso na Praça de Eventos e o início da substituição nos corredores principais.

Além disso, novos serviços como o Parque Pet na área externa, espaço de cowerking gratuito, abafadores de ruídos para portadores de TEA e o aumento no número de carregadores para veículos elétricos, foram implementados.

Com foco na comodidade dos clientes, o mall também ampliou a acessibilidade com novas rampas e calçadas.

ESG

Comprometido com as práticas empresariais sustentáveis e responsáveis, e com os princípios ESG (Ambiental, Social e de Governança), o Shopping Guararapes investiu este ano na reforma, modernização e otimização da Central de Resíduos.

A partir do aprimoramento dos processos de coleta seletiva, do treinamento de equipe e seguindo o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), a Central de Resíduos passou a operar com maior eficiência, e este ano destinou mais de 450 toneladas de resíduos para a reciclagem, gerando uma receita que integralmente beneficia às famílias da cooperativa.

Além disso, 100% da energia consumida pelo Shopping Guararapes é energia limpa, proveniente de fontes renováveis.

A energia é adquirida através das fontes usina de biomassa, eólica e solar, isso resultou na conquista da Certificação Internacional de Energia Renovável I-REC. A água, também, tem especial atenção e recebe tratamento para ser reutilizada.

Natal

O Shopping Guararapes investiu R$ 2 milhões na decoração de Natal deste ano, em ações de marketing e na criação de uma programação rica e diversificada. A expectativa do Guararapes é alcançar um crescimento de 12% nas vendas e de 5% no fluxo de clientes neste Natal, que inaugura sua decoração na próxima sexta-feira (1º).

"Estamos felizes em encerrar o ano com tantas conquistas e prontos para um Natal especial, Nosso objetive é continuar melhorando e proporcionando uma experiência cada vez mais positiva aos nossos clientes", afirma Phyllype Pires.

