INVESTIMENTOS Silvio Costa Filho e Raquel Lyra lançam pedra fundamental com investimento de R$ 1,6 bilhão Ministro de Portos e Aeroportos participa, nesta sexta-feira (22), ao lado da gestora estadual, do lançamento do TUP da APM Terminals em Suape

Na próxima sexta-feira (22) o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estará presente na cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do Terminal de Uso Privativo (TUP) da APM Terminals no Complexo Portuário de Suape, em Pernambuco. O evento, que ocorrerá às 10h, também contará com a presença da governadora Raquel Lyra.

Durante a fase de construção, o projeto receberá investimentos de R$ 1,6 bilhão, com a previsão de gerar aproximadamente 500 empregos diretos e 2 mil indiretos. O terminal está alinhado com metas globais de sustentabilidade e trará benefícios estratégicos e ambientais, como a otimização da logística, a criação de oportunidades de emprego e renda para a comunidade local. Além disso, o projeto foi desenvolvido para operar com veículos elétricos, contribuindo para a diminuição das emissões de CO e o controle de poluição hídrica.

“São investimentos como esse que vêm para fortalecer o Porto de Suape. Nossa meta é fazer Suape crescer 5% neste ano; gerando mais emprego e renda para os pernambucanos. É compromisso do presidente Lula”, destacou Silvio Costa Filho.

A APM Terminals é uma das líderes globais na operação de terminais portuários, proporcionando soluções eficientes e confiáveis para clientes, países e comunidades, ajudando-os a expandir seus negócios e a otimizar suas cadeias de suprimentos.

