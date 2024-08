SINDEGESTOR-PE promove seminário com foco em gestão pública, inteligência artificial e inovação

A- A+

O Sindicato dos Gestores Governamentais (SINDGESTOR PE) realiza, nesta sexta-feira (23), o I Seminário de Gestão Governamental de Pernambuco: Novos Horizontes do Setor Público.

O evento, que ocorre no Empresarial JCPM Trade Center, terá início às 8h e encerramento às 17h30. O debate central abordará a necessidade de modernizar a administração pública, destacando desafios como a burocracia e a resistência à inovação.

Viviane Gueiros, gestora governamental e diretora do SINDGESTOR, destaca que o evento é essencial para capacitar gestores sobre inovações na administração pública.

“O evento é uma excelente oportunidade para atualizar os gestores pernambucanos sobre as tendências e desafios da gestão pública”, afirma.

“O seminário promoverá uma reflexão sobre os novos rumos do setor, enfatizando a importância de investir na capacitação e especialização dos gestores para inovar e modernizar a administração pública”, completa.

Palestrantes

Com uma programação voltada para a discussão de tecnologias como inteligência artificial e governo digital, o seminário conta com a presença de especialistas renomados, como Mariano Lafuente, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

Workshop

Além das palestras, o evento inclui um workshop focado em assistentes inteligentes aplicados à gestão pública, conduzido por André Neves, da UFPE.

Debates

Os debates contarão com nomes como Fabrício Marques, secretário estadual de Planejamento, Amanda Aires, secretária estadual de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Alfredo Gomes, reitor da UFPE, entre outros gestores públicos, destacando as múltiplas perspectivas sobre os caminhos para modernizar a administração pública.

Relevância

Com uma agenda extensa e diversa, o seminário busca não apenas identificar os obstáculos que limitam a eficiência do setor público, mas também oferecer soluções práticas para superá-los. A expectativa é que as discussões promovam avanços significativos na gestão governamental em Pernambuco.

