Sistema financeiro internacional tem se mostrado resiliente, diz Comef do BC

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central destacou nesta quarta-feira, 5, que o sistema financeiro internacional tem se mostrado resiliente, adaptando-se à conjuntura incerta e ao estágio corrente do processo de convergência da inflação às metas, que requer cautela. O colegiado publicou a ata do seu 57º encontro, que manteve o Adicional Contracíclico de Capital Principal relativo ao Brasil (ACCPBrasil) em 0%.

"Divergências no ritmo de desinflação afetam preços relativos de ativos e requerem gestão de riscos ainda mais eficiente, aumentando os desafios para alguns intermediários de menor porte ou especializados em segmentos do mercado mais sensíveis a flutuações econômicas", alertou o documento.



O BC destacou, entretanto, que o cenário de atividade global tem apresentado resiliência e os fundamentos sugerem sustentação do consumo prospectivo. Ainda que o papel do déficit fiscal na determinação da liquidez e, consequentemente, os preços de equilíbrio do crédito privado ao longo do tempo sigam sendo um tema relevante, o Comef avaliou que a liquidez agregada no sistema financeiro das principais economias segue ampla.



"Desde o Comef anterior, as condições financeiras arrefeceram levemente. Apesar do recuo recente, a volatilidade dos juros americanos permanece elevada, em especial devido às incertezas sobre as trajetórias da política monetária", apontou a ata.



O documento detalha que, nos Estados Unidos, o crédito segue em desaceleração, o saldo agregado de depósitos recuperou-se, mas o sistema bancário ainda apresenta sinais de estresse localizados. Além disso, o desempenho do setor imobiliário corporativo nos EUA continua requerendo especial atenção considerando a elevada exposição de bancos menores. Enquanto isso, o sistema bancário chinês também continua apresentando sinais de estresse localizados.



"As autoridades têm atuado para manter a confiança nos sistemas financeiros. Permanecem sob análise dos reguladores americanos as propostas para mitigar riscos e ampliar resiliência. Na China, medidas têm sido tomadas para conter efeitos sistêmicos da contração no setor imobiliário, enquanto outras foram anunciadas para fortalecer a supervisão financeira e a prevenção e resolução dos riscos financeiros", completou o Comef.



Riscos

Para o BC, o cenário global prospectivo ainda apresenta riscos que podem levar à materialização de cenários de reprecificação de ativos financeiros globais. O colegiado lembra os eventos de estresse no setor financeiro desde 2023, que mostraram vulnerabilidades acumuladas tanto nos bancos quanto em instituições financeiras não bancárias. Ainda assim, o Comef destaca que as economias emergentes mostraram resiliência diante do cenário externo adverso.



"O Comef avalia que a exposição do Sistema Financeiro Nacional ao risco da taxa de câmbio é baixa e a dependência de funding externo é pequena. A transparência, previsibilidade e credibilidade na condução das políticas monetária, fiscal e macroprudencial são essenciais para mitigar os riscos sistêmicos", completou o BC.



Para o Comef, os desafios macroeconômicos no início de 2024 explicam em maior parte os riscos adversos para as condições financeiras internacionais. O colegiado disse estar atento à evolução dos cenários doméstico e internacional e seguir preparado para atuar, de forma a minimizar eventual contaminação desproporcional sobre os preços dos ativos locais.



"O Comitê segue entendendo que políticas macroeconômicas que aumentem a previsibilidade fiscal, que reduzam os prêmios de risco e a volatilidade dos ativos contribuem para a estabilidade financeira e, consequentemente, melhoram a capacidade de pagamento dos agentes", concluiu o BC.

