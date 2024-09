A- A+

Stellantis anuncia investimento de US$ 385 milhões para novos carros e motor O montante vai para o Polo Automotivo de Córdoba, na Argentina

Com a estratégia de ampliar os negócios na América Latina, a Stellantis confirmou o investimento de US$ 385 milhões para o Polo Automotivo Stellantis de Córdoba, na Argentina.

O valor vai ser utilizado para o desenvolvimento de uma nova família de veículos, novos componentes e um novo motor, além da contratação de colaboradores, dos quais 50% serão mulheres, em linha com o compromisso da empresa com o pilar de diversidade e inclusão.

Isso faz parte do plano estratégico global Dare Forward 2030 com novos projetos para o país. Serão mais de R$ 32 bilhões para o Brasil e a Argentina entre 2025 e 2030, para impulsionar o lançamento de 40 novos produtos, 8 powertrains, bem como o desenvolvimento das novas tecnologias Bio-Hybrid, tecnologias inovadoras de descarbonização em toda a cadeia de suprimentos automotivos e novas oportunidades estratégicas de negócios.

“É com orgulho que anunciamos esse novo investimento para o Polo Automotivo Stellantis de Córdoba, uma planta fundamental para o desenvolvimento estratégico da empresa na América do Sul. Os números confirmam que a Stellantis investe em projetos sustentáveis, que se tornam produtos bem-sucedidos e valorizados por nossos clientes. Por isso, continuaremos investindo na Argentina e em toda a região", afirmou Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis América do Sul.

No Polo Automotivo Stellantis de Córdoba, é fabricado o carro mais vendido dos últimos três anos no mercado argentino, o Fiat Cronos, fruto de um trabalho árduo que tornou o modelo competitivo, e um dos mais exportados para a região, especialmente para o Brasil, onde também é líder do segmento.

Do ponto de vista de sustentabilidade, a produção dos novos veículos, peças e motores será realizada com a utilização de energias renováveis para todos os processos produtivos em Córdoba.

Com objetivo de expandir a indústria local e desenvolver produtos sustentáveis, os novos projetos foram pensados para que sejam exportados em grandes volumes, levando a produção do país para os mercados sul-americanos.

Novo fornecedor

A Setellantis também prevê a instalação do fornecedor estratégico Suramericana no Polo Automotivo Stellantis de Córdoba, permitindo que os veículos produzidos pela empresa tenham o maior índice de conteúdo local entre as diferentes montadoras.

