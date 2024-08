A- A+

Investimento Sudene libera R$ 64,5 milhões para projeto de energia solar no Sertão de Pernambuco Empreendimento faz parte de complexo que pretende impulsionar a geração de energia renovável na região, com capacidade instalada de 30 MW

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou a liberação de R$ 64,5 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a implantação do parque solar UFV Serrita II, localizado em Salgueiro, no Sertão pernambucano.

A iniciativa integra o complexo Solar Serrita, que terá capacidade instalada de 30 MW e está sendo desenvolvido pelo grupo Elecnor. Ao todo, o investimento no projeto ultrapassa os R$ 191 milhões.

A decisão foi anunciada na última sexta-feira (23), quando a Diretoria Colegiada da Sudene autorizou a liberação dos recursos, que correspondem à primeira parcela do financiamento de R$ 114 milhões contratados pela empresa.

Para o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, o fundo regional desempenha um papel essencial no avanço das agendas de sustentabilidade e desenvolvimento no Nordeste.

"O FDNE tem sido um importante catalisador para a instalação de empreendimentos de energia e saneamento na região. Esses investimentos são fundamentais para transformar o ambiente de negócios e, principalmente, a qualidade de vida da população", afirmou.

Além do projeto em Pernambuco, outros três empreendimentos no Rio Grande do Norte também tiveram recursos aprovados.

Investimentos no RN

No Rio Grande do Norte, foram aprovados financiamentos para dois projetos de energia solar e um de energia eólica.

A Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar II, instalada nos municípios de Lajes, Pedro Avelino e Jandaíra, receberá R$ 75,4 milhões, enquanto o parque solar Monte Verde Solar III, também em Pedro Avelino, contará com R$ 76,9 milhões.

Ambos os projetos, controlados pela EDP Renováveis do Brasil, têm investimentos totais de cerca de R$ 228 milhões cada, com uma capacidade instalada combinada de 82 MW.

Além disso, a Elawan Eólica Passagem S/A, localizada em Santana dos Matos, no Seridó potiguar, foi contemplada com R$ 50,4 milhões para a continuidade da instalação de um parque eólico com capacidade de 52 MW.

O empreendimento envolve um investimento total de R$ 367 milhões, dos quais R$ 220 milhões são financiados com recursos do FDNE.

Veja também

PETROBRAS Lula diz que Petrobras não tem direito de queimar gás, e precisa "colocar à disposição do povo"