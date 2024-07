Transição de carreira: comunidade auxilia mulheres a ingressarem na área de tecnologia

A- A+

Destaque entre os setores com grande potencial de crescimento, a área de tecnologia segue atraindo diversos profissionais. No entanto, para parte desse grupo, a inserção no mercado de trabalho ainda é um desafio.

Com a perspectiva de geração de mais de 450 mil vagas até o próximo ano, o setor ainda é dominado de forma majoritária por homens.

De acordo com o último levantamento de gênero realizado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 83,3% das oportunidades disponibilizadas na área de tecnologia são ocupadas por profissionais do gênero masculino.

Para tentar reverter esse cenário a nível estadual, uma comunidade tem auxiliado mulheres a realizarem a transição de carreira e ingressarem no setor.

Suporte para ingressar no mercado de trabalho

Fundada por Tereza Oliveira em 2022, a Café & Tech foi criada com a missão de ajudar grupos sociais minoritários e de recortes de vulnerabilidade social.

Usando o formato de mentoria coletiva e investindo na formação de uma comunidade que também exerce o papel de rede de apoio, a Café & Tech disponibiliza serviços de orientação de carreira e empregabilidade de forma gratuita.

Tereza Oliveira, fundadora da Café & Tech | Foto: Café & Tech/Divulgação

Com um público-alvo formado por mulheres com mais de 30 anos, oriundas de áreas periféricas e com foco no recorte racial, a comunidade disponibiliza também programas de aceleração que auxiliam na entrada desse grupo no mercado de trabalho.

“Inicialmente, oferecíamos apenas mentoria online para grupos ou de forma individual. Ela era iniciada com a imersão tecnológica apresentando as oportunidades que existem no mercado da tecnologia”, relembrou Tereza.

A necessidade da aceleração foi observada por Tereza depois de notar que as mentorandas enfrentavam uma trava no momento de ingressar efetivamente no mercado de trabalho.

“Isso também aconteceu comigo, com a minha esposa e meus amigos e outras pessoas que estavam lá na Café & Tech. Foi aí que nós percebemos que não bastava só fazer a ponte, era preciso de fato criar a vaga”, afirmou Tereza.

Autoestima profissional

Além de auxiliar na efetivação da primeira experiência no mercado de trabalho, o programa de aceleração também ajuda as mulheres a conquistarem uma maior autoestima profissional.

“Com o programa de aceleração de carreira as pessoas passam pela teoria, vão para o período de adaptação e tem mais segurança para colocar isso em prática. Nós realizamos a conexão com uma startup que precisa de mínimo produto viável e é a partir daí elas entram no mercado vivenciando toda a realidade de uma empresa”, explicou Tereza.

O primeiro projeto, tocado em parceria com a startup Viverde Casa, habilitou nove mulheres a ingressarem no mercado de trabalho. Após a experiência, que durou cerca de nove meses, a maior parte das participantes conseguiram obter propostas para outros projetos.

Primeira turma da aceleração possibilitou a inserção de mulheres no mercado de trabalho | Foto: Café & Tech/Divulgação

“Conseguimos abrir a portinha da esperança. Esse é o pontapé para a transição de carreira porque as pessoas saem mais seguras de si. Conseguimos criar um ambiente para que elas possam passar pela primeira experiência, que inclui alguns erros”, ressaltou.

Segundo Tereza, o projeto para a seleção da segunda turma de aceleração já foi aberto pela Café & Tech. O novo grupo, também formado majoritariamente por mulheres acima dos 30 anos, realizará um trabalho relacionado com a transição energética e conservação ambiental.

