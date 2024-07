A- A+

TECNOLOGIA UE diz que selo azul do X "engana" usuários e pode multar rede social Bloco europeu diz que contas supostamente verificadas não são necessariamente seguras e que podem ser usadas para espalhar conteúdo nocivo

O X, rede social de Elon Musk, foi notificado pela União Europeia por promover conteúdo potencialmente prejudicial, na mais recente demonstração de força do bloco europeu contra as big techs.

A UE está preocupada com o uso dos selos azuis de verificação pelo X, o que estaria "enganando" os usuários ao fazê-los crer que são contas seguras, quando há "evidências de autores mal-intencionados", apontou uma investigação iniciada pelos legisladores no ano passado.

Antes de Musk comprar a plataforma, os selos azuis eram usados como um sistema de verificação confiável para contas importantes, desde celebridades a instituições.





Quem paga recebe o selo

O bilionário, no entanto, disse na época considerar o sistema injusto para os usuários regulares e reformulou os selos para que eles fossem destinados apenas a quem pagasse por essa identificação, o que significou que qualquer pessoa pudesse obter a marca na prática.

Para o bloco europeu, isso estaria "enganando" os usuários ao fazerem crer que essas contas são seguras, quando "há evidências de atores mal-intencionados abusando" do sistema de verificação, disseram os reguladores nesta sexta-feira.

"Como qualquer pessoa pode se inscrever para obter esse status 'verificado', isso afeta negativamente a capacidade dos usuários de tomar decisões livres e informadas sobre a autenticidade das contas e do conteúdo com o qual interagem", disseram os reguladores.

Sob o Ato de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês), a UE poderia multar o X em até 6% de sua receita, caso a empresa não consiga solucionar as preocupações do bloco europeu. Em 2021, o último ano completo em que a empresa publicou suas receitas, a empresa faturou US$ 5,1 bilhões. Por enquanto, não há um prazo específico para os próximos passos na investigação, que segue em curso.

Falta de transparência

A falta de transparência do X em relação à publicidade também potencialmente viola o DSA, disse a Comissão Europeia, assim como a plataforma não abrir seus dados para pesquisadores.

"O X agora tem o direito de se defender, mas se nossa visão for confirmada, imporemos multas e exigiremos mudanças significativas", disse o Comissário do Mercado Interno da UE, Thierry Breton, nesta sexta.

Antes que uma penalidade financeira seja imposta, os reguladores da UE terão que adotar uma decisão final no caso.

Veja também

Brasil Com a Reforma Tributária, o que vai ficar mais caro e o que vai ficar mais barato?