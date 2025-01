Veja calendário e cronograma de pagamento do IPVA 2025 em Pernambuco

A- A+

O Governo de Pernambuco divulgou, nesta quinta-feira (2), o calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade dos Veículos Automotores (IPVA) de 2025. O tributo pode ser quitado em cota única ou dividido em dez parcelas mensais de, no mínimo, R$ 50.

O contribuinte pode consultar o valor do pagamento do IPVA 2025 pelo site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Na página, é preciso clicar em "Licenciamento IPVA" e, em seguida, acessar a "Consulta online de débitos e geração dos boletos de pagamento".

Posteriormente, será necessário informar a placa do veículo e logar no sistema, clicando posteriormente em "Consultar débitos", onde será encontrado os valores de licenciamento, taxa de bombeiros e IPVA, assim como eventuais multas. As guias de pagamento podem ser emitidas mediante o fornecimento do CPF ou CNPJ do proprietário do automóvel.

Dívidas

O diretor de atendimento e processos da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), Daniel Moura, explicou o que o contribuinte que tem débitos do IPVA de 2024 pode fazer para quitar a dívida.

“Os carros precisam ter o licenciamento, o CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento Veicular Eletrônico) de 2024 para poder rodar. Quem não tem esse documento, o carro corre risco de ser apreendido. E como regularizar a situação? A pessoa pode emitir as parcelas atrasadas e pagá-las ou então fazer o parcelamento do imposto antigo e quitar os atuais”, explicou.

As datas de vencimento variam conforme o final da placa do veículo. As terminadas em 1 e 2 vencem em 5 de fevereiro; 3 e 4, no dia 10; 5 e 6, no dia 15; 7 e 8, no dia 20; e 9 e 0, no dia 25. “Se for pagar depois do prazo, o contribuinte perde a chance de quitar no formato de única, restando apenas o parcelamento”, completou o diretor.

Descontos

Segundo o economista Sandro Prado, o ideal para o contribuinte seria evitar o parcelamento do IPVA 2025.

“O imposto foi alterado recentemente para dez parcelas, diferente de antes, que eram em três. Quando você paga em cota única tem um desconto em 7%. Se a pessoa tiver o dinheiro guardado, o interessante seria pagar à vista para aproveitar isso”, apontou.

Vale ressaltar que está mantida a isenção do IPVA para mototaxistas e veículos destinados a transporte escolar, assim como para pessoas com deficiência.

Veja também

MERCADO Petróleo e gás sobem por onda de frio nos Estados Unidos