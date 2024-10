A- A+

NEGÓCIOS Volkswagen pretende fechar pelo menos três fábricas na Alemanha em tentativa de reduzir custos Planos da montadora incluem ainda cortar dezenas de milhares de empregos, reduzir salários em 10% e o tamanho de todas as unidades restantes no país

A Volkswagen planeja fechar pelo menos três fábricas na Alemanha para reduzir custos e se tornar mais competitiva, disse nesta segunda-feira a chefe do conselho de trabalhadores na empresa, Daniela Cavallo.

Os planos da maior montadora de veículos da Europa incluem também cortar dezenas de milhares de empregos, reduzir salários em 10% e o tamanho de todas as unidades restantes no país, acrescentou Daniela, que também faz parte do conselho de supervisão da VW, em um discurso em Wolfsburg, Alemanha.

— Isso significa retirar ainda mais produtos, quantidades, turnos e linhas de montagem inteiras, muito além do que já fizemos até agora. Isso é um enfraquecimento gradativo — afirmou Daniela.

A reestruturação marcaria o primeiro fechamento de fábricas nacionais nos 87 anos de história da empresa e abriria uma disputa com os sindicatos.

A chefe do conselho de trabalhadores da VW disse aos funcionários reunidos na principal fábrica da empresa, situada em Wolfsburg, que os executivos tinham dois dias para reverter seus planos, sugerindo a possibilidade de futuras greves. O conselho de trabalhadores da empresa representa os funcionários da VW e ocupa metade das cadeiras no conselho de supervisão.

A Volkswagen já havia alertado que seriam necessárias medidas radicais. No início das negociações com os sindicados, em setembro, o CEO Oliver Blume destacou os altos custos da marca VW, que enfrenta uma demanda em declínio na Europa e uma intensa concorrência da BYD na China.

As conversas com os sindicatos representam um grande teste para o CEO Oliver Blume, após confrontos com sindicatos terem derrubado vários de seus antecessores. Sindicalistas afirmam que os trabalhadores estão pagando pelos erros de gestão, incluindo uma transição mal executada para veículos elétricos e uma política de preços equivocada.

Produção interrompida por uma hora

Em protesto aos planos da montadora de fechar as fábricas , os trabalhadores da Volkswagen em toda a Alemanha vão interromper a produção por cerca de uma hora nesta segunda-feira, ao mesmo tempo que líderes sindicais planejam dar informações aos funcionários de 11 unidades alemãs sobre o andamento das negociações com a empresa.

Os eventos marcam o início de uma semana contenciosa para a maior montadora da Europa, que deverá registrar queda nas vendas e nos lucros ao divulgar os resultados do terceiro trimestre na quarta-feira.

O conselho de administração da montadora elaborou planos para economizar cerca de € 4 bilhões (US$ 4,3 bilhões ou cerca de R$ 25 bilhões) na marca VW, informou o jornal Handelsblatt no fim de semana. As propostas incluem um corte salarial universal de 10% e a suspensão dos aumentos salariais para 2025 e 2026, segundo o jornal, que cita pessoas familiarizadas com o processo.

A Volkswagen se recusou a comentar as negociações com os sindicatos, afirmando apenas que a situação é “séria” e que ambas as partes têm a responsabilidade de proteger o futuro da empresa.

A administração “ainda não apresentou um conceito coerente de como pretende levar a Volkswagen para o futuro”, acrescentou Daniela, em um boletim interno visto pela Bloomberg. Ela ressaltou que os executivos não estão dispostos a descartar o fechamento de fábricas e cortes de empregos.

A montadora tem enfrentado semanas difíceis desde que emitiu seu segundo alerta de lucro em três meses, no fim de setembro. Embora suas marcas premium, como Audi e Porsche, tenham sido as maiores fontes de lucro nos últimos anos, agora estão enfrentando dificuldades. Na sexta-feira, a Porsche informou que está considerando cortes de custos e revisando sua linha de modelos após uma queda na demanda na China afetar seus lucros.

Até agora, as negociações não produziram resultados. Um período de carência termina no próximo mês, com possíveis greves de advertência em unidades da VW na Alemanha a partir de 1º de dezembro.

