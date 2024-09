A- A+

FMotors Volkswagen Golf GTI, com motor 2.0 turbo e 265 cv, volta ao Brasil como estrela do Rock in Rio Novo Golf GTI estreia no festival para celebrar 50 anos, mas ainda sem data de lançamento e preço

A Volkswagen trouxe ao Brasil uma unidade do novo Golf GTI europeu. É a versão mais recente do modelo de 8ª geração (chamado “Golf 8,5”).

O exemplar veio participar das ativações da marca no Rock in Rio 2024, que começa nesta sexta-feira (13), no Rio de Janeiro. Por enquanto, o Golf GTI faz apenas uma aparição ao público.

A Volkswagen do Brasil trouxe o esportivo para celebrar os 50 anos de produção e, quem sabe, convencer a matriz na Alemanha a voltar a vender o hatch no País. O último foi o híbrido Golf GTE, ainda de 7ª geração, com um pequeno lote importado em 2019. Desde então, o modelo está fora de linha no País.

Golf GTI Rock in Rio 2024

Nesta geração 8,5, o Golf GTI traz várias novidades, como, por exemplo, o hatch tem o logotipo retroiluminado na grade frontal.

O escudo acompanha a iluminação de LEDs que conecta os faróis e dá um estilo bem moderno ao modelo. O visual, aliás, é bastante esportivo, sobretudo na dianteira, com uma enorme tomada de ar com grade colmeia no para-choque.

Conforme a Volkswagen, o exemplar trazido ao Brasil veio com vários opcionais. Um deles são as rodas de liga leve pretas de 19 polegadas, emprestadas do Golf R. A pintura cinza clara, cor de argila, também se destaca, com o teto pintado de preto brilhante.

Com mais alguns equipamentos, o Golf GTI que veio ao Rock in Rio custa aproximadamente 53 mil euros, algo como R$ 330 mil.

Entretanto, caso chegue às lojas, o hatch esportivo deverá ter preço próximo de R$ 400 mil. Ou seja, ficará na faixa dos seus dois concorrentes diretos, Civic Type R e GR Corolla.

O “hot hatch” da Honda tem tabela de R$ 429.900, enquanto o Toyota tem valor de R$ 416.990. A dupla japonesa é mais potente e direcionada às pistas. Assim, o Golf GTI pode chegar competitivo.

Golf 8,5 traz motor 2.0 turbo

Por sinal, um dos destaques deste Golf GTI 8,5 é a mecânica. O motor 2.0 turbo a gasolina está duas atualizações à frente do presente no Jetta GLI importado do México. Por isso, é mais potente.

Dotado de injeção direta e com quatro cilindros em linha, gera potência de 265 cv e um torque máximo de 37,7 mkgf. O câmbio é o mesmo DSG de 7 marchas, com tração dianteira.

Com este conjunto bem clássico, o Golf GTI acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos.

Para o motorista, há quatro modos de condução e o modelo tem amortecedores adaptativos, oferecendo ajustes esportivo e voltados ao conforto e à economia de combustível. Uma curiosidade: o sistema de som premium da Harman Kardon simula o ronco do motor para apimentar os sentidos.

Como toque final, o novo Golf GTI traz o que há de mais moderno na gama europeia da marca. Por exemplo, o câmbio é acionado de forma eletrônica por um joystick e o multimídia tem uma grande tela central de 12 polegadas com comandos sensíveis ao toque e voltada ao motorista. O equipamento tem chip de internet, espelhamento sem fio e loja de aplicativos.

