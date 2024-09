A- A+

FOLHA ENERGIA Fertipar: adubar com responsabilidade Braço exclusivo da Fertipar no Nordeste, a Fertine demonstra preocupação de trabalhar com o melhor aproveitamento do solo, sempre com respeito ao meio ambiente

No século 18, o economista e matemático inglês Thomas Malthus apresentou trabalhos importantes sobre a dificuldade de a produção agrícola acompanhar o crescimento populacional. Esse impasse da produtividade é solucionado com a utilização de fertilizantes.

Além dessa contribuição, o Grupo Fertipar, fundado em 1980, tem como marca um melhor aproveitamento do solo com respeito ao meio ambiente. A empresa é nacional e, especificamente, no Nordeste é representada pela Fertine.

Os fertilizantes possibilitam lidar com a necessidade diária de produzir mais, ocupando cada vez menos espaço.

Dados recentes da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) mostram que cada tonelada de fertilizante corretamente utilizada equivale à produção de quatro novos hectares sem o uso de fertilizantes.

As plantas recebem dois tipos de nutrientes: orgânicos (carbono, hidrogênio e oxigênio) e minerais. Os últimos podem aparecer através de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, entre outros, e são fornecidos através da adubação, que é potencializada por meio da utilização correta de fertilizantes.

Desmatamento

Além do aumento da produtividade, os fertilizantes contribuem para reduzir o desmatamento, a erosão, a poluição da água e a emissão de gases do efeito estufa.

Eles também ajudam a solucionar um problema geral dos solos brasileiros, que em sua maioria, possuem um pH ácido (inferior a 6). Essa característica é desfavorável para as plantas absorverem os nutrientes.

Ao analisar o agronegócio de forma ampla, observa-se que o setor - somando a produção agrícola, a agroindústria, o transporte, a distribuição e a comercialização de produtos - emprega em torno de 19 milhões de trabalhadores. Esse número representa 19% do mercado de trabalho brasileiro.

Tecnologia diferenciada

O Grupo Fertipar conta com uma tecnologia avançada em seus produtos especiais. Esses fertilizantes oferecem uma adubação equilibrada baseada na necessidade de cada cultura e solo.

Eles são desenvolvidos a partir de pesquisas em países do exterior, como os Estados Unidos, e reforçados por institutos de pesquisas e universidades brasileiras.

Um desses produtos é a linha Super N Pro, formada por dois inibidores de urease (enzima responsável pela degradação da ureia em amônia e bicarbonato), o NBPT e o Duromide. Este último evita a volatilização do nitrogênio na forma de amônia durante o processo de hidrólise no solo.

Diretor do Grupo Fertipar no Nordeste, Luiz Carlos Rodrigues acredita que essa tecnologia auxilia para uma maior otimização de toda cadeia produtiva.

“Com essa tecnologia, o nitrogênio é mais aproveitado pela planta e você reduz a emissão de gases na atmosfera. E, como a planta consome mais nitrogênio, também produz mais consequentemente.”

Outro diferencial é a tecnologia UHF, que é um complexo de ácidos orgânicos aplicado diretamente nos fertilizantes.



Produtividade

Isso amplia a produtividade das principais culturas, permitindo que a produção seja mais eficiente energeticamente e explore ao máximo o potencial genético. Um exemplo disso é a cultura da cana, que tem apresentado boas respostas ano após ano.

Segundo Rodrigues, o UHF ocasiona uma maior emissão de raízes por parte das plantas. A raiz é fundamental para o funcionamento dos vegetais por ser o canal de alimentação e absorção dos nutrientes.

“Também há o aumento da folhagem, que faz a planta emitir mais folhas e potencializar a fotossíntese, fundamental para seu crescimento e desenvolvimento”, explica o diretor.

Esse processo é fundamental para as propriedades físicas do solo. Ao receber nutrientes na quantidade adequada, as plantas apresentam um sistema radicular mais vigoroso. É possível, dessa forma, reduzir a erosão, que é a perda de solo pela chuva ou vento, e evitar o assoreamento dos rios.

Demandas

Não é apenas a tecnologia que diferencia o Grupo Fertipar no mercado dos fertilizantes. A empresa tem atenção com todos os tipos de produtores e lavouras, desde o pequeno até o grande produtor, incluindo também as cooperativas.

Luiz Carlos Rodrigues reforça que a única diferença entre esses públicos é na logística.

A quantidade do produto traz distinções. Dependendo da quantidade, nós entregamos ou o produtor retira em nossas fábricas.”

E a visão da sustentabilidade também está presente na empresa. O Grupo Fertipar apoia projetos socioambientais em suas atividades. Grandes investimentos são feitos por meio da instalação de energia fotovoltaica (solar) que alimenta algumas fábricas pelo País.





Consumo consciente

A promoção do consumo consciente e a adoção de práticas sustentáveis para a correta destinação dos resíduos orgânicos também estão presentes.

“Queremos ir além, olhar o futuro do planeta e das próximas gerações e fazer mais e melhor”, analisa o diretor do grupo no Nordeste.

“Sabemos que cada um tem seu papel na construção de um mundo mais sustentável”, completa em nome de toda a empresa.

Um critério importante para aumentar a produtividade e aproveitar da melhor forma os fertilizantes do Grupo Fertipar é através da aplicação correta. Para isso, é necessário contar com uma boa análise do solo.

Esse trabalho criterioso com a adubação correta permite que um hectare de solo tenha uma produção equivalente a quatro hectares sem adubação.



“Daí a importância da aplicação do fertilizante de forma correta e a relevância de se adubar”, argumenta Rodrigues.

Veja também

FOLHA ENERGIA Biomassa: fonte inesgotável de inovação