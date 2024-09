A- A+

FOLHA ENERGIA FMC: inovação no agronegócio Empresa tem as mais tecnológicas soluções para ampliar a produtividade com sustentabilidade

Melaço, etanol, vinhaça, bagaço e açúcar. Muitos produtos e subprodutos são feitos com uma das maiores riquezas brasileiras: a cana-de-açúcar.

Importante desde o período colonial do País, a cultura prosperou em diversas regiões, principalmente no Nordeste. Hoje, a região continua como uma das mais expressivas na produção e moagem de cana.

De acordo com dados da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (NovaBio), na safra 23/24, as usinas do Norte e Nordeste esmagaram 59,71 milhões de toneladas, e a produção encerrada em 30 de junho atingiu 61,38 milhões de toneladas.

Acompanhando essa jornada do produtor canavieiro, do plantio à colheita, a FMC, empresa de ciências para agricultura, promove o avanço do agronegócio por meio de soluções inovadoras e sustentáveis para proteção de cultivos e é líder em produtos para a cana-de-açúcar.

A pujança do setor é tão forte que, a cada ano, a produção agrícola tem se expandido, assim como as formas de controle desenvolvidas para plantas daninhas, nematoides e pragas na cultura.

Combate às pragas

Dentre as pragas mais relevantes estão o bicudo-da-cana (Sphenophorus levis) e a broca-da-cana (Diatraea saccharalis).

Para combatê-las, é necessário um conjunto de soluções para proteção do desenvolvimento do canavial, como o Programa de Inseticidas, da FMC, que proporciona tratamento de todo espectro das pragas na cana, com produtos que possuem modos de ação modernos e inovadores, seletivos à cultura, aos inimigos naturais e a insetos benéficos, oferecendo flexibilidade ao produtor.



“É necessário ter soluções com diferentes modalidades de aplicação, desde o corte de soqueira, drench, foliar, vinhaça, até o sulco do plantio. Além disso, as soluções precisam oferecer maleabilidade de períodos, podendo ser usadas na seca e com a umidade em alta, atendendo, assim, às mais diversas necessidades do agricultor”, diz Maurício Oliveira, gerente de marketing regional para cana-de-açúcar da FMC.

Inseticidas

No Programa de Inseticidas está o mais recente lançamento da FMC, o Premio® Star. Com proteção para 50 alvos biológicos, em mais de 50 culturas, é o único produto do mercado que oferece controle simultâneo para as principais pragas da cana, como a broca-da-cana, bicudo-da-cana e também da broca-dos-rizomas (Migdolus fryanus).

O Premio® Star possui duplo modo de ação, amplo espectro, efeito de choque e residual e otimização operacional.

No portfólio da FMC está também o Verimark®, com modo de ação totalmente diferente dos produtos disponíveis no mercado para controlar a cigarrinha-das-raízes (Mahanarva fimbriolata).

Um dos benefícios é seu amplo espectro, porque controla a cigarrinha, a broca-da-cana, as larvas de Sphenophorus e ainda pode ser aplicado de forma terrestre nas modalidades pingente, corte de soqueira e drench.

Broca gigante

Considerada uma das mais importantes pragas da cana-de-açúcar no Nordeste, a broca gigante (Castnia licus) também tem controle com produtos da FMC. O Altacor®, que integra o Programa de Inseticidas, é líder nesse segmento há mais de dez anos. O produto tem sistemicidade, seletividade, flexibilidade de aplicação e amplo espectro.

Um recente estudo desenvolvido pelo consultor em controle de pragas agrícolas José de Souza Santos teve como objetivo levantar informações para confirmar a eficiência do inseticida Altacor® aplicado, via cortador de soqueira, em fazendas infestadas pela broca gigante em Pernambuco.



Herbicidas

A evolução na linha de herbicidas também é mais do que necessária para aumentar a eficiência no controle de plantas daninhas na cana-de-açúcar. O Boral Full®, da FMC, é um produto inovador por ter a associação de duas moléculas na composição, que faz a solução ter amplo espectro no controle das daninhas.

Ainda, apresenta versatilidade no momento de aplicação - no plantio, quebra lombo e cana soca, em período mais seco ou úmido -, e tem seletividade para a cultura, otimizando o manejo para o agricultor.

Os benefícios dessa solução incluem um canavial mais “limpo” e, consequentemente, uma maior produtividade agrícola e industrial, podendo melhorar o rendimento de atividades operacionais como a colheita.

Formulações herbicidas inovadoras propiciam condições mais seguras e eficientes no controle, reduzindo a fitotoxicidade, melhorando a passagem de produtos pela palha e incrementando a performance no controle.

No dia a dia, é importante que mais produto chegue ao solo, principalmente no caso das soqueiras de cana, que possuem uma camada de palha, para proporcionar mais segurança e economia de tempo para o aplicador.

Biológicos

Outro grande desafio da cultura de cana são os nematoides, principalmente o Pratylenchus no Nordeste. Esses parasitas podem reduzir a produtividade em até 50%, pois prejudicam o crescimento do sistema radicular da planta.

Uma das soluções para controle dos nematoides é o Quartzo®, da FMC. O bionematicida possui um modo de ação que atua por contato com múltiplos mecanismos e pode ser aplicado no sulco de plantio, transplante de mudas e corte de soqueira.

As bactérias benéficas, presentes na formulação, têm alta capacidade de competição no solo, onde colonizam e protegem o sistema radicular das culturas, formando um biofilme ao redor da raiz, que ajuda o crescimento radicular, além de melhorar a absorção de água e nutrientes.

“O Quartzo® é uma solução biológica que tem aderência e confiança dos produtores canavieiros, pois oferece estabilidade e compatibilidade com produtos químicos e pode ser aplicado junto à vinhaça localizada”, destaca Rivan Pinto, representante técnico comercial da FMC.

A FMC investe constantemente em novas soluções de proteção de cultivos, que ajudam os agricultores a aumentar a produtividade, construir resiliência, proteger o meio ambiente e a biodiversidade.

“Nosso portfólio de produtos químicos, biológicos e tecnologias de precisão melhora a produtividade ao mesmo tempo em que resolve os maiores desafios e apoia a agricultura sustentável em todo o mundo”, enfatiza Maurício.

