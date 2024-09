A- A+

FOLHA ENERGIA Grunner: do inconformismo à inovação Insatisfeitos com a ineficiência dos maquinários agrícolas, irmãos decidiram mudar equipamentos no galpão da empresa, criando máquinas super produtivas e dando origem a Grunner

Em 2009, na cidade de Lençóis Paulista (SP), os irmãos Livia, Henrique e Mateus Belei iniciaram uma revolução silenciosa no setor agrícola brasileiro.

Incomodados com a ineficiência dos maquinários agrícolas disponíveis, começaram a modificar equipamentos no galpão da propriedade produtora de cana-de-açúcar da família para uso nas suas lavouras.

A ideia era simples: reduzir custos e aumentar a produtividade na rebrota da cana. No entanto, o resultado dessas modificações superou todas as expectativas, dando origem a uma das indústrias mais inovadoras do País, a Grunner.

Na busca por soluções

Entre os principais problemas estavam a falta de precisão no controle de tráfego, a compactação do solo provocada pela mecanização, a baixa velocidade de operação, o alto consumo de combustível, comprometimento na logística da colheita, maior custo de operação e pequena vida útil de máquinas e equipamentos.

O ponto de partida foi transformar um caminhão Mercedes Benz Axor 3131. Eles ampliaram os eixos do veículo de 1,90 metros para três metros, o que permitiu abranger todo o espaço entre as linhas de cana e instalaram a tecnologia de piloto automático e georreferenciamento.

Esses ajustes de engenharia resultaram na melhoria do controle de tráfego com consequente preservação do canteiro e redução da compactação do solo. Assim nasceu a Grunner, uma empresa comprometida com a inovação.

Mercedes Benz

Em 2018, a Grunner deu um passo significativo em sua trajetória ao firmar uma parceria com a Mercedes Benz.



O projeto das Smart Machines fez com que as máquinas da empresa fossem incluídas no ranking dos dez principais produtos da história da Mercedes, em 2021.

E o espírito inovador da Grunner foi reconhecido oficialmente em 2023, quando a empresa obteve a concessão de uma patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).



A patente protege o “conjunto de conversão para aumento de bitola das rodas de caminhões rodoviários para uso em lavouras diversas” até 2033.

Do campo para o campo

Desde o início, a Grunner se preocupou em oferecer soluções que realmente atendessem às necessidades dos produtores rurais.



O primeiro modelo produzido pela empresa foi o ATR, um equipamento destinado à operação no transbordo da colheita da cana.



A tecnologia implementada contribuiu para a redução do pisoteio da linha de cana e da compactação e, com isso, houve melhoria na produtividade do canavial e redução nos custos de produção.



A Grunner também desenvolveu a família ASP, destinada à aplicação de adubos líquidos e vinhaça, utilizados para fertirrigação localizada com o mesmo protocolo de tecnologia.



A terceira linha de produtos é a ADS, destinada à distribuição de corretivos e fertilizantes sólidos em área total ou em linha para cana e em desenvolvimento para grãos e linha florestal.





O DNA da Grunner

A Grunner está na vanguarda da automação agrícola, com todas as suas Smart Machines equipadas com piloto automático e GPS. Esse recurso permite trafegar dentro da lavoura sem danificar as linhas de cana, preservando e aumentando no canavial a área de canteiro para a planta.



Atualmente, devido à legislação vigente, a Grunner oferece automação nível 2, que é uma automação assistida pelo operador.



A sustentabilidade é pilar fundamental da Grunner. As Smart Machines consomem cerca de 50% menos diesel que os tratores convencionais.



Nos últimos cinco anos, a frota da Grunner permitiu uma economia de 90 milhões de litros de óleo diesel. A frota de Smart Machines em operação em todo o Brasil possibilitou a não emissão de 234 mil toneladas de gás carbônico equivalente (CO2eq).



Em equivalência, os Grunners reduziram o mesmo que 1,6 milhões de árvores da Mata Atlântica sequestrariam de carbono nos seus 20 primeiros anos de crescimento.

Chegada no Nordeste

A Grunner está constantemente investindo em pesquisa e desenvolvimento para atender às necessidades do agronegócio.

Além das soluções para a cana-de-açúcar, a empresa desenvolveu o modelo ADS Multi, com multifuncionalidades para lavouras de grãos.

Ele possui capacidade de carga de 29 m (30 t) e opera em alta velocidade, otimizando o tempo e contribuindo para maior produtividade e redução de custos. A empresa também tem projetos em desenvolvimento para os setores florestal e de mineração.

Focada em expandir sua presença na Região Nordeste do Brasil, em 2023, a empresa realizou um dia de campo com representantes de dez usinas de Alagoas na Usina Utinga, do Grupo EQM, em Rio Largo (AL).



Também operou, em sistema de demonstração, em canaviais da região, com resultados operacionais significativos.



Em 2024, a Grunner completou cinco anos no mercado e alcançou a marca de 1.000 equipamentos em operação. Recentemente, anunciou um investimento de R$ 13 milhões para a construção de uma nova fábrica em Macatuba (SP), vizinha a Lençóis Paulista, onde está a sede da empresa.



A Grunner tem uma história de sucesso, inovação e compromisso com o futuro do agronegócio no Brasil e se tornou referência.



A premissa de desenvolver tecnologias do campo para o campo norteia a empresa na busca de soluções para seus clientes. Com a expansão planejada e novas tecnologias em desenvolvimento, o futuro promete ser ainda mais promissor.

