A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Arroz Emoções: compromisso com as famílias Pelo 9º consecutivo, o Arroz Emoções é a escolha preferida dos pernambucanos

Colecionando seu nono pódio na Marcas Que Eu Gosto, o Arroz Emoções consagra, mais uma vez, um trabalho que vem sendo desenvolvido há 60 anos com o compromisso de entregar qualidade e satisfação à mesa de milhares de famílias nordestinas, sobretudo do Recife.

Visando mais do que produtos que atendam às necessidades destas famílias, a Nelson Wendt Alimentos, empresa responsável pela marca, é comprometida com o bem-estar de seus clientes, em um processo que começa no plantio e segue após a venda do produto embalado.

Responsabilidade ambiental

A Nelson Wendt Alimentos atua em parceria com a eureciclo, empresa que certifica a logística reversa de embalagens pós-consumo, por meio de uma plataforma de rastreamento de notas fiscais em cooperativas e operadores de reciclagem parceiros.

Ao colocar o selo em cada pacote dos produtos, a marca compactua com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e assim perpetua a preocupação com o mundo que ficará para as futuras gerações.

“Temos o compromisso inabalável com a responsabilidade social e ambiental, adotando em todas as fases da produção os processos que garantam a seriedade e compromisso com a máxima redução de impactos ao meio ambiente. Além da parceria com a eureciclo, temos o nosso processo logístico feito 100% via cabotagem para a região Nordeste, que é um modelo de transporte menos poluente”, destaca a gerente comercial, Gabrielle Pontes.

Dentre outros diferenciais da marca, a longevidade das relações humanas se destaca na jornada da empresa. “Mais de 40% dos nossos colaboradores estão na empresa há, pelo menos, 20 anos. Nosso colaborador com mais tempo de casa é o Paulo Tessmann, que há 46 anos nos auxilia a fortalecer a marca Emoções”, acrescenta a gerente comercial.

Arroz Emoções: prático e atual

Para atender às necessidades dos clientes, a marca Emoções adaptou-se à forma atual de consumo através da venda do produto em embalagens diferenciadas. Foram criados o Emoções Parboilizado e Integral em saquinhos e Emoções Arbório e Integral 500g.

“Essa mudança acabou sendo um fator que proporciona economia, por meio de um produto que evita o desperdício para pessoas que moram sozinhas, por exemplo. Também modernizamos nossa parte industrial. Nosso processo de expedição, atualmente, tornou-se automatizado, trazendo mais agilidade e segurança para os nossos colaboradores da área”, explica Torres.

Como o arroz é um dos alimentos que não podem faltar no prato dos brasileiros, além de ser elemento-chave para muitas receitas típicas, a Emoções garante também presença nas mídias digitais e marketplaces.

“Temos parcerias com influencers, patrocinamos encontros on-line de blogueiras com conteúdo culinário e chefes de cozinha nordestinos, fazemos muitas campanhas e promoções. Além disso, estamos em pontos de vendas digitais (por meio de parcerias com os nossos clientes), com encartes on-line, apps de compras, sites de supermercados e atacarejos”, completa a gerente comercial.

Mais

O Emoções é produzido pela Nelson Wendt, uma empresa no mercado desde 1964 na industrialização de arroz. Sua produção acontece nas lavouras de Pelotas, no Rio Grande do Sul, seguindo rigorosos parâmetros técnicos de segurança alimentar e ambiental.

A marca é certificada com o selo HACCP que, em português, significa “Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle”, um sistema rigoroso de gestão que analisa e previne potenciais riscos à segurança alimentar. Emoções é o arroz que abastece grande parte do Brasil e diversos países da América Latina.

Veja também

Marcas Que Eu Gosto 2024: leia a revista digital