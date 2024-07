Império Móveis e Eletro: expansão acelerada

A- A+

A expressão popular “foguete não tem ré” parece bem empregada no caso da Império Móveis e Eletro.

No mercado há menos de uma década, a rede de lojas de DNA pernambucano já conta com mais de 40 unidades e não para de crescer, prevendo a inauguração de mais dez pontos de venda até o final deste ano.

Em acelerada expansão, a Império aparece, mais uma vez, entre as empresas mais citadas na pesquisa Marcas Que Eu Gosto, na categoria Loja de Eletrodomésticos.

O reconhecimento é fruto do empenho da rede varejista em prestar um serviço de qualidade aos clientes, conquistando confiança e credibilidade.

“A dedicação em nos comunicar com o nosso público - seja através das mídias tradicionais ou digitais, de forma clara, leve e simpática - leva o consumidor para os nossos pontos de venda, onde eles são bem recebidos e encontram o que estão precisando. Isso gera uma experiência que marca”, destaca a coordenadora de marketing da empresa, Aline Brito.

Presencialmente nas lojas ou nas compras por meios digitais, os consumidores encontram na Império as melhores marcas de móveis e eletro disponíveis no mercado, com identidade regional.

São smartphones de última geração, TVs inteligentes, eletrodomésticos de alto desempenho, móveis planejados ou com design exclusivo e produtos de informática, com acesso facilitado à população por meio de um cartão de crédito próprio da rede, que possibilita o parcelamento das compras em até 24 vezes.

Otimizando experiências na Império

Em uma busca constante por aprimoramento, a empresa mira no objetivo principal de melhorar ainda mais a experiência dos clientes, tanto nas lojas físicas quanto nas plataformas digitais.

Essa é uma estratégia que demanda investimentos em duas áreas principais: tecnologia e pessoas.

Sendo uma empresa que já nasceu na era digital, a Império está totalmente conectada ao que há de mais moderno em atendimento ao cliente.

O consumidor pode adquirir os produtos vendidos pela varejista no conforto de casa, através do seu site, do aplicativo ou via WhatsApp, podendo optar por retirar a compra em uma das lojas ou recebê-la em seu endereço.

Alguns dos processos que envolvem essa comercialização on-line já utilizam, inclusive, a Inteligência Artificial.

Gestão de pessoas

Na Império, a tecnologia é também uma aliada na gestão de pessoas. A empresa possui uma rede social interna para concentrar toda a comunicação com os seus funcionários.

“É uma plataforma interativa que nos proporciona o compartilhamento de promoções, campanhas e medição de engajamento dos colaboradores”, explica Aline Brito.

A boa administração do seu capital humano é, aliás, uma das grandes preocupações da Império.

Com mais de mil colaboradores, a rede de lojas apoia a diversidade em suas contratações. Seu quadro de funcionários abrange de quem está vivendo o primeiro emprego, por meio do programa Jovem Aprendiz, até a experiência dos 60+.

Há também várias mulheres e pessoas LGBTQIA+ ocupando cargos de liderança, assim como pessoas com deficiência.

“O ambiente corporativo, assim como qualquer outro, é composto por pessoas diversas, então procuramos não nos guiar por estereótipos ou preconceitos geracionais. Para nós, é mais importante criar um ambiente inclusivo, saudável, no qual possamos desenvolver as equipes da melhor maneira, dentro da cultura organizacional”, esclarece a coordenadora.

Rede de lojas de eletrodomésticos que mais cresce no Nordeste, a Império Móveis e Eletro está presente com lojas físicas em 14 cidades pernambucanas, além de outros municípios nos estados de Alagoas, Ceará e Paraíba.

Através de seus canais de venda on-line, a marca consegue atingir ainda as demais regiões do Brasil. O ponto de partida da Império foi mesmo em Pernambuco, em 2017.

Apesar de ser uma empresa jovem, ela já nasceu carregando a soma de experiências de seus fundadores, empreendedores com vários anos de atuação no varejo brasileiro.

Isso permitiu uma sólida parceria com os principais fabricantes de eletrônicos, eletrodomésticos e móveis, garantindo uma incrível variedade de produtos disponíveis aos clientes.

