Natto: alto padrão e praticidade

A cada dia, o setor alimentício exige o uso de novas tecnologias para consumos mais saudáveis, práticos e de maior quantidade. Sendo assim, a Natto garantiu o primeiro lugar do segmento Frango, na categoria Alimentos da Marcas Que Eu Gosto 2024.

“Valorizamos muito os prêmios que recebemos, pois é sempre bom ser reconhecido, principalmente quando esse reconhecimento vem do nosso público. Costumamos muito ouvir o mercado para traçar as nossas estratégias, e é isso que nos ajuda a visar os melhores caminhos para conectar nossa marca às pessoas. Nossa estratégia sempre busca proximidade com nosso consumidor, estabelecendo diálogo e criando experiências positivas entre as partes”, pontua Marina Lemos, gerente de marketing e trade da Natto.

Evolução e variedade

Com mais de duas décadas no mercado, a marca não abre mão de evoluir, seja investindo em tecnologia e modernização nos processos dos produtos ou na ampliação da sua linha.

“A Natto hoje conta com uma família extensa de produtos, para facilitar e se fazer presente na casa de cada um. Essa presença, juntamente com a qualidade e as estratégias de marketing e comunicação, faz com que a marca passe de geração em geração, lastreada pela confiança e credibilidade de levar para os lares produtos de qualidade”, destaca Lemos.

De olho na mudança nos hábitos de consumo, a Natto possui hoje, 200 skus (sigla do termo em inglês Stock Keeping Unit, ou Unidade de Manutenção de Estoque em português), incluindo produtos resfriados, que são cortes fresquinhos, e congelados, mais práticos para o dia a dia.

Nos últimos anos, também surgiram itens temperados para churrasco - que integram a linha Grill -, cortes de frango em cubinhos em diversos sabores - da linha Vida Prática -, feitos para facilitar a vida do consumidor servidos em quantidade necessárias pensando sempre em inovação e praticidade, com muita qualidade e sabor.

“Temos lançado produtos que levam praticidade para quem vai preparar nossos alimentos, como produtos temperados e acondicionados em embalagens super práticas. A gente vem investindo em tecnologias que atendam às expectativas e necessidades das pessoas. Tudo o que o ritmo da vida moderna exige”, explica Marina Lemos.

Reforço no e-commerce da Natto

O e-commerce tem se mostrado uma ferramenta poderosa para a Natto desde que a empresa começou a acompanhar essa realidade.

“Investimos em uma loja virtual própria e também participamos ativamente das lojas das redes parceiras. E para que esse meio se torne cada vez mais relevante, focamos no investimento em tecnologia, logística, atendimento ao cliente e, principalmente, em estratégias de marketing digital. Afinal, o e-commerce não trata apenas de ter uma loja virtual, mas de entender e atender às necessidades e desejos dos consumidores”, declara a gerente de marketing.

“Costumamos ouvir o mercado para traçar as nossas estratégias, e é isso que nos ajuda a visar os melhores caminhos para conectar nossa marca às pessoas.” Marina Lemos, gerente de marketing e trade da Natto | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A Natto tem presenciado, ao longo dessas mais de duas décadas, uma verdadeira revolução na indústria alimentícia, não só no Brasil, como no mundo e vem se adaptando e evoluindo no percurso.

Ainda nesse processo de evolução, modernização e ampliação, a Natto deixa de ser apenas uma indústria de frango e passa a ser uma indústria de alimentos, tendo hoje em seu portfólio outras categorias complementares como vegetais (brócolis, ervilha, couve-flor. mix), batata frita, mortadela, salsicha, uma linha completa de pescados que contam com tilápia, merluza, polaca, além dos empanados, camarão e filé de tilápia, e o mais recente lançamento, queijo muçarela.

