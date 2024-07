A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Quinta do Morgado: o match com Pernambuco Indo além dos limites regionais, o Quinta do Morgado é o vinho mais exportado do Brasil

“O melhor vinho é aquele que é guardado na memória. Colecionar momentos especiais requer brindes especiais, ainda mais com um vinho tão democrático como o Quinta do Morgado.”

É o que diz Fabrício Navarro, diretor da Fante Bebidas, responsável pela marca Quinta do Morgado, eleita por mais um ano em primeiro lugar na categoria Vinho Nacional como a bebida mais apreciada pelos recifenses.

Consagrado também na região, foi escolhido recentemente pela 13ª vez como o vinho mais vendido do Nordeste pela Associação Brasileira de Supermercado (Abras). Nessa estrada de sucesso, a Fante quer atingir cada vez mais público através do Quinta do Morgado.

“Antes, o consumo do vinho ficava sempre mais restrito ao público mais velho. Hoje, é possível notar, em diversos lugares, pessoas mais jovens brindando com a bebida, independentemente do clima, local. Por isso, estamos sempre buscando campanhas que envolvam todas as faixas etárias, investindo em um design mais moderno, para tornar o Quinta - ainda mais -popular no Brasil e no mundo”, explica Navarro.

Indo além dos limites regionais, o Quinta do Morgado é o vinho mais exportado do Brasil, liderando o ranking com 85%. Sua distribuição acontece entre os países da América Latina, em especial, o Paraguai, um dos grandes consumidores da bebida.

Na mesa e nas redes

Um trocadilho com o futebol costuma deixar o Quinta do Morgado muito presente nas redes sociais dos torcedores dos times pernambucanos.

Como muitos jogos acontecem às quartas-feiras, os fanáticos pelo time vencedor brincam com o perdedor fazendo alusão, no dia posterior, que é quinta-feira, à derrota da outra equipe.

“É muito comum postagens se referindo à tristeza do outro com a foto do nosso vinho. Um torcedor do Sport, por exemplo, se vence um clássico contra o Santa Cruz ou Náutico na quarta-feira, no dia seguinte posta uma foto do Quinta do Morgado para zoar com o adversário, mas isso vale para todos os times”, pontua.

E continua: “Aqui na região, morgado significa triste, debilitado e, mesmo que a real definição da palavra não seja essa - já que seu significado é pessoa de alta posição social ou nobreza -, a brincadeira gera muita interatividade com os mais diversos públicos e dá evidência ainda mais ao nosso Quinta, que está presente em todas as ocasiões e que de morgado não tem nada”, destaca o diretor.

O que explica a popularidade do Quinta do Morgado na mesa dos pernambucanos, inclusive, ultrapassando o consumo das linhas tradicionais e até das mais sofisticadas, é a qualidade e o marketing “boca a boca”.

“Sempre estamos atentos às tendências mundiais do vinho e oferecendo o melhor em relação à qualidade e estratégias de lançamentos de produtos, mas temos certeza que o marketing dos próprios consumidores foi o que consagrou o Quinta do Morgado na cidade do Recife e nos arredores. Nossa linha Reservado está sendo muito bem aceita, e isso nos deixa completamente felizes, já que sabemos o quanto os pernambucanos são exigentes”, completa Navarro.

Quinta do Morgado.”, diz Fabrício | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Mais

Com uma história de mais de 50 anos, a Fante se consolidou como uma das principais indústrias de bebidas do Brasil, especializada na produção de vinhos, espumantes, sucos e destilados.

Com mais de 250 colaboradores diretos, a empresa mantém uma estreita parceria com mais de 400 famílias produtoras de uva da Serra Gaúcha, responsáveis pelo fornecimento dos melhores frutos para a elaboração dos produtos.

Atualmente, a Fante também conta com uma unidade dedicada exclusivamente à produção de destilados, localizada na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Esse novo centro permitiu à empresa a expansão de suas marcas, o aumento da capacidade produtiva e mais eficiência logística.



