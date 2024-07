A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Solar Coca-Cola: presente em 70% do Brasil A Solar Coca-Cola tem a cara e a cor do País

Com marcas de grande destaque - incluindo linhas de refrigerantes como Coca-Cola, Sprite, Fanta, Kuat e Schweppes -, a Solar Coca-Cola é uma das maiores empresas de bens de consumo do País. Ela está presente em 70% do território brasileiro, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Composta por pessoas diversas em costumes, origens, histórias e sotaques, a empresa gera, em Pernambuco, cerca de 2,7 mil empregos diretos, e chega a mais de 40 mil pontos de vendas.

Elementos regionais

No coração e na mente dos recifenses, a marca Coca-Cola conquistou o primeiro lugar no segmento Refrigerante no Marcas Que Eu Gosto. A Fanta, também presente no portfólio da empresa, ficou em terceiro na mesma categoria.

“Por meio de nossas estratégias de marketing, já tão consagradas entre os nossos consumidores, incorporamos elementos regionais da nossa cultura e aproximamos ainda mais os consumidores dos nossos produtos”, explica o diretor regional da Solar Coca-Cola, Flávio Scalco.

#EuIncluo

Com ênfase na diversidade e inclusão social em suas rotinas, a Solar acredita que, se a sociedade é diversa, as empresas devem refletir o que é o “tecido social”. Por isso, desde 2021, a Solar mantém o programa de Inclusão e Diversidade #EuIncluo.

Essa iniciativa reforça as estratégias para a inclusão de pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ e profissionais com mais de 50 anos.

Esse compromisso de aumentar a diversidade na empresa visa promover, de maneira estratégica e efetiva, a cultura da inclusão, proporcionando um ambiente de trabalho diversificado, seguro, saudável e inclusivo”, pontua o diretor.

A Solar também promove projetos voltados para a diversidade e inclusão que impactam a sociedade, composto por programas de empreendedorismo feminino, como o Empreenda Como Uma Mulher e o Meu Negócio é Meu País, além de estágios voltados para mulheres, como o Decola Tech.

Valorização das particularidades

Para os consumidores com mais de 60 anos e da Geração Z, a Solar preza pela valorização das particularidades, atravessando gerações com seus produtos e serviços. Para isso, estão sendo realizadas ações que aproximam a empresa dos diversos públicos.

“No que diz respeito às gerações 50 e 60+, a Solar também conta com um portfólio adequado às necessidades desse público, seguindo as tendências da The Coca-Cola Company. Estamos constantemente transformando nosso portfólio, desde as bebidas de baixa caloria até o lançamento de novos produtos inovadores no mercado”, destaca Flávio.

Transformação digital

A empresa também tem apostado na área de transformação digital. Os avanços tecnológicos têm como objetivo impulsionar o crescimento, considerando que os clientes e consumidores estão presentes nos canais digitais e que há uma mudança de cultura e de mercado.

“Temos uma agenda bastante forte de transformação digital em toda a organização, convertendo dados em informações para ação de forma rápida e precisa. Toda essa evolução é baseada em aplicações de Inteligência Artificial (IA), que tornam nossos processos internos e externos referências no mercado”, continua Scalco.

Agenda ambiental

Este ano, a Solar Coca-Cola tem como foco fortalecer sua agenda ESG (Ambiental, Social e de Governança), com ênfase em resíduos, água, energia, inclusão e diversidade.

“No âmbito dos resíduos, estamos intensificando nossos esforços em toda a cadeia de valor, trabalhando com agregadores para garantir um preço justo e promover a coleta de PET”, menciona o diretor regional.

Em termos de energia, todas as unidades da empresa são abastecidas por energia renovável. No que diz respeito à água, a Solar está implementando projetos de reposição hídrica para alcançar a neutralidade no território, sendo o primeiro desses projetos lançado em Pernambuco este ano.

No contexto da inclusão e diversidade, a empresa planeja dar continuidade a programas como o projeto Coletivo Jovem, que se dedica à capacitação de jovens de baixa renda.

Mais

A Solar Coca-Cola é o resultado da fusão, realizada em 2013, das empresas Norsa, Renosa e Guararapes. Recentemente, a companhia expandiu sua atuação para a Região Norte por meio da combinação de negócios com a divisão de bebidas do grupo Simões.

A Solar gerencia 13 fábricas, 44 centros de distribuição e conta com cerca de 18 mil colaboradores, atendendo aproximadamente 400 mil pontos de venda em 70% do território brasileiro. A empresa é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos e tem capacidade para produzir mais de três bilhões de litros de bebidas por ano.



