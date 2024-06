Alcaraz vence Auger-Aliassime sem sustos e vai às quartas de final de Roland Garros

A- A+

O tenista espanhol Carlos Alcaraz (N.3) se classificou para as quartas de final de Roland Garros após vencer neste domingo (2) sem dificuldades o canadense Felix Auger-Aliassime (N.21) na quadra Philippe Chatrier com parciais de 6-3, 6-3 e 6-1.

Desta forma, o jovem murciano de 21 anos chega pela terceira vez consecutiva às quartas de final do grande torneio da temporada em quadra de saibro.

"Devemos entender que as quartas de final de um Grand Slam são um resultado muito bom, mas aqui, se pensarmos que é apenas um bom resultado, seríamos medíocres, queremos sempre mais", comentou o espanhol na coletiva de imprensa após o jogo.

No ano passado, Alcaraz chegou às semifinais, onde perdeu para o sérvio Novak Djokovic, que depois se tornaria campeão da competição.

"Queremos vencer o torneio: qualquer coisa que não seja vencer o torneio é um sabor agridoce", acrescentou.

Alcaraz se mostrou muito sólido, jogando o seu melhor tênis até o momento no torneio e arrasando o canadense com 34 'winners' em uma partida que durou duas horas e 20 minutos.

"Conforme vão passando as rodadas, fico cada vez mais confortável com o nível da minha direita. Como acontece com todos os jogadores, uma vez que se avança de fase você fica cada vez melhor e mais à vontade em quadra, com um nível bastante bom", disse ele sobre sua evolução no torneio.

Auger-Aliassime pareceu fisicamente debilitado em alguns momentos e no segundo set, com desvantagem de 3 a 2, foi atendido pelo fisioterapeuta devido a um desconforto na coxa esquerda.

Alcaraz, ex-número 1 do mundo e vencedor de dois torneios de Grand Slam, enfrentará, valendo uma vaga nas semifinais, o grego Stefanos Tsitsipas, a quem derrotou nas cinco ocasiões em que se enfrentaram anteriormente, inclusive nas quartas de final de Roland Garros no ano passado, em três sets, 6-2, 6-1 e 7-6 (7/5).

"Ele ainda não me venceu nos jogos que disputamos. Ganhei todos. Isso não significa que tenho que jogar com 50%, mas sei o que tenho que fazer taticamente", afirmou Alcaraz sobre o grego, de quem garantiu ter a "chave" para vencê-la.

-- Resultados deste domingo em Roland Garros:

. Simples masculino - Oitavas de final:

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.9) x Matteo Arnaldi (ITA) 3-6, 7-6 (7/4), 6-2, 6-2

Carlos Alcaraz (ESP/N.3) x Felix Auger-Aliassime (CAN/N.21) 6-3, 6-3, 6-1

Veja também

Brasil Dorival quer 'definir padrão' da Seleção Brasileira para Copa América em aclimatização nos EUA