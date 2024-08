Amanda Schott fica na 8ª colocação da categoria até 71kg no levantamento de peso

A- A+

O Brasil fez sua estreia no levantamento de peso em Paris. Nesta sexta-feira (09), Amanda Schott disputou na categoria até 71kg. Depois das seis tentativas, a brasileira somou 229kg (106kg do arranco e 123kg do arremesso), terminando a competição na

Amanda conseguiu acertar seus três movimentos do arranque, também conhecido por snatch. Na primeira tentativa, a brasileira abriu com 100kg, passando para 104kg na segunda tentativa e encerrando a etapa com 106kg. Com essa marca, Amanda terminou o movimento na 7ª colocação.

Amanda Schott em uma das tentativas do arranco - Gaspar Nóbrega/COB

Já no arremesso, também conhecido com clean and jerk, Amanda começou com uma tentativa de 117kg, mas falhou e não concluiu o movimento. Mesmo com o erro anterior, a brasileira decidiu aumentar o desafio para 123kg e o risco foi recompensado, com um movimento válido.

Buscando se inserir ainda mais na briga por uma medalha, Amanda foi para a tentativa de 131kg. A brasileira chegou a consolidar a primeira fase do movimento, mas não conseguiu levar a barra acima da cabeça, assim terminando com 229kg no total dos dois movimentos.

Resultado geral

Na primeira colocação ficou a americana Olivia Reeves, que somou um total de 262kg. Duas sul-americanas fecharam o pódio, Mari Sanchez, da Colômbia encerrou com 257kg e a equatoriana Angie Dajomes com 256kg.

Veja também

Olimpíadas Ouro, prata e bronze: como está o quadro de medalhas de Paris 2024? Veja posição do Brasil