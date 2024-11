A- A+

Presença ilustre Atlético-MG x Botafogo: Djokovic assistirá final da Libertadores no Monumental de Nuñez, diz jornal Tenista terá participação especial antes de a bola rolar na decisão do torneio sul-americano

Maior vencedor de Grand Slam na história do tênis, Novak Djokovic vai assistir à final da Libertadores entre Atlético-MG x Botafogo diretamente do Monumental de Nuñez, Buenos Aires, Argentina, neste sábado (30), às 17h (de Brasília). A informação é do jornal argentino Olé.

O sérvio participará do evento "Último Desafio", partida amistosa contra o ex-jogador argentino Juan Martín Del Potro, campeão do US Open de 2009. A exibição acontecerá neste domingo, 1º de dezembro, às 16h30 (de Brasília), Estádio Mary Terán de Weiss, em Buenos Aires.

Djokovic e Del Potro farão uma participação especial antes de a bola rolar na decisão do torneio sul-americano. Outras celebridades também devem comparecer ao evento.

O Botafogo busca a conquista inédita da Libertadores, enquanto o Galo persegue o bicampeonato, uma vez que venceu pela primeira vez em 2013.

Veja também

LIBERTADORES Botafogo x Atlético-MG, duelo alvinegro pela glória na Libertadores