A- A+

Copa do Brasil De virada, Atlético-MG vence Vasco e larga na frente na semifinal da Copa do Brasil; veja os gols Equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 19, em São Januário, no Rio de Janeiro

O Atlético-MG largou na frente do Vasco por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Em duelo de ida da semifinal, disputado na Arena MRV, nesta quarta-feira (2), o Galo bateu o Cruzmaltino por 2x1, de virada, com gols de Guilherme Arana e Paulinho. Philippe Coutinho foi o responsável por anotar o tento da equipe do Rio de Janeiro.

A partida de volta está marcada para o próximo dia 19, às 18h30, em São Januário. Um empate garante o clube mineiro na final. Ao Vasco, resta triunfar por dois gols de diferença. Se o time carioca vencer por apenas um gol, a vaga será definida nos pênaltis.

O jogo

Para evitar uma pressão do Galo dentro de casa, o Vasco antecipou a marcação, no intuito de deixar os mandantes desconfortáveis no início da partida. A estratégia vascaína deu certo até certo ponto. Até a metade do primeiro tempo, a única boa chance do Atlético saiu dos pés de Hulk, em finalização da entrada da área.

Em grande estilo, a primeira investida carioca foi certeira. Em contra-ataque, Emerson Rodríguez serviu Philippe Coutinho. O camisa 11 deixou Rubens no chão e arrematou cruzado para fazer 1x0.

Em vantagem, o Vasco recuou as linhas e o Atlético passou a tomar conta do confronto, conseguindo virar ainda antes da ida para o intervalo. Antes, Léo Jardim ainda fez grande intervenção em chute de Paulinho. Aos 37, porém, Arana aproveitou a sobra dentro da área e acertou o ângulo do arqueiro para deixar tudo igual.

Seis minutos depois, o lateral-esquerdo do Galo cruzou na medida e Paulinho se antecipou a Léo Pelé para virar o duelo na Arena MRV.

Em desvantagem no duelo, o Vasco tentou incomodar o Atlético no segundo tempo. Com Sforza na vaga de Cocão, amarelado, o Cruzmaltino era responsável pelas chegadas ofensivas. Pelo menos enquanto Philippe Coutinho esteve em campo. Mas sem levar perigo ao gol de Everson, o time de Rafael Paiva via o Galo incomodar nos contra-ataques.

Aos 27, Lyanco apareceu na frente e chutou para defesa de Léo Jardim. Um pouco depois, Hulk tentou surpreender o arqueiro vascaíno, mas a bola saiu pela linha de fundo com desvio. Depois de cobrança de escanteio, Battaglia também ficou perto de ampliar. Contudo, a cabeçada do zagueiro passou à direita da meta adversária.

Veja também

Rendimento Endrick é titular do Real Madrid pela primeira vez e faz Palmeiras embolsar R$ 450 mil