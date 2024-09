A- A+

La Liga Barcelona afasta desconfiança com goleada sobre o Villarreal fora de casa Neste domingo, no Estádio de La Cerámica, Barça goleou por 5 x 1

O Barcelona venceu neste domingo (22) o Villarreal por 5 x 1 no Estádio de la Cerámica, pela sexta rodada de LaLiga, e manteve a liderança com 18 pontos, quatro à frente do Real Madrid (2º).

Depois da derrota dos 'blaugrana' na Liga dos Campeões para o Monaco, na última quinta-feira, os jogadores comandados pelo técnico Hansi Flick afastaram as dúvidas com dois gols no primeiro tempo do artilheiro do campeonato espanhol, o polonês Robert Lewandowski (20' e 35'), que ainda desperdiçou um pênalti, um gol de Pablo Torre (58') e mais uma dobradinha, desta vez do brasileiro Raphinha (75' e 83').

O gol do Villarreal, que até este domingo ainda não havia perdido na LaLiga, foi de Ayoze Pérez (38').

O Barcelona, com uma grande exibição do seu jovem craque Lamine Yamal, faz uma campanha 100% no campeonato espanhol, com seis vitórias em seis jogos, nas quais marcou 22 gols. O artilheiro Lewandowski balançou as redes seis vezes, e o vice-artilheiro, Raphinha, marcou cinco.

"É muito importante para nós marcarmos cinco gols fora de casa e conseguirmos somar os três pontos. No final, não importa quanto, desde que vençamos", disse Lewandowski.

A má notícia para o Barça foi a lesão do goleiro Marc-André Ter Stegen que, mostrando muita dor, teve de ser retirado de maca pouco antes do intervalo devido a uma lesão no joelho direito.

"Pode ser uma lesão grave, quando ele caiu em campo... deu para ver na hora", declarou o técnico do Barcelona, Hansi Flick.

A partida foi muito intensa e dinâmica, com chances para os dois lados, gols anulados por impedimento, pênalti perdido por Robert Lewandowski, mas no final o time catalão ficou com os três pontos.

A próxima rodada do líder do Campeonato Espanhol será em casa, na quarta-feira, dia 25, contra o Getafe.

O Villarreal, quinto colocado na tabela com 11 pontos, enfrenta o Espanyol na quinta-feira, dia 26, em Barcelona.

- Athletic vence e é 3º -

Também neste domingo o Athletic Bilbao venceu o Celta de Vigo por 3 a 1 assumindo a terceira posição na classificação provisória, com 13 pontos.

Os 'leones' abriram o placar logo cedo, aos 4 minutos, com um gol do atacante Gorka Guruzeta, seu primeiro no campeonato.

O Celta empatou com uma cobrança de pênalti de Iago Aspas (25'), mas Guruzeta recolocou o Athletic na frente antes do intervalo, aos 39 minutos. Já na reta final da partida (80') Álvaro Djaló fez o Estádio de San Mamés respirar aliviado ao marcar o terceiro e garantir os três pontos.

Em outro jogo, o Getafe empatou em casa (1-1) com o Leganés graças a um pênalti convertido por Borja Mayoral (83'). Os visitantes haviam aberto o placar pouco antes por meio de Jorge Sáenz (76').

