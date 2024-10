Bets que patrocinam Corinthians e mais quatro times da Série A estão fora de lista da Fazenda

A- A+

Principais patrocinadores de times de futebol da série A do Brasileirão, as bets Esportes da Sorte e Stake estão fora da lista divulgada pelo Ministério da Fazenda de empresas autorizadas a atuar no país.

A Esportes da Sorte é patrocinadora máster do Corinthians, do Bahia e do Athletico-PR e também estampa a camisa do Grêmio. Já a Stake é a principal parceira do Juventude.

Na lista divulgada pela Fazenda, constam as casas de apostas que pediram autorização para operar no Brasil até segunda-feira (1º) e que estão de acordo com a legislação e a regulamentação da pasta.

Foram liberadas nacionalmente 89 empresas que detêm 193 bets (marcas). No âmbito estadual, foram autorizadas cinco casas de apostas no Paraná e uma no Maranhão.

As demais não podem mais oferecer jogos para os brasileiros e, a partir do dia 11 de outubro, terão os sites suspensos. Até lá, o governo orienta os apostadores com dinheiro nas empresas ilegais a pedirem restituição nas plataformas.

As casas de apostas vêm dominando o patrocínio ao futebol brasileiro. Só na divisão de elite, 15 dos 20 times têm como principal parceira financeira uma bet. Na segunda divisão, empresas fora da lista da Fazenda também patrocinam clubes, caso da Betvip (Sport), Dafabet (Guarani) e Reals (Coritiba e Amazonas).

Proibida de atuar desde esta terça-feira (2), a Esporte da Sorte também é alvo de investigações por lavagem de dinheiro, que envolvem o cantor Gusttavo Lima e a advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

A VaideBet também está sendo investigada pela polícia e não consta da lista da Fazenda. Procuradas, as empresas ainda não se manifestaram.

