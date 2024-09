Brasil leva virada da Holanda e se complica na fase de grupos da Copa Davis

A- A+

O Brasil sofreu sua segunda derrota na fase de grupos da Copa Davis e se complicou na busca pela vaga no mata-mata da competição. Nesta quinta-feira (12), João Fonseca faturou sua primeira vitória no torneio, mas Thiago Monteiro e as duplas foram superados pela equipe da Holanda por 2 a 1 na série melhor de três jogos, em Bolonha, na Itália.

Na quarta, o Brasil também saiu de quadra derrotado por 2 a 1, pelo time italiano, anfitrião do Grupo A. Com os dois tropeços em dois confrontos, a equipe nacional ocupa a quarta e última colocação da chave, com apenas duas vitórias em seis partidas disputadas até agora.

Assim, o Brasil conta agora com chances limitadas de avançar às quartas de final, a serem disputadas em Málaga, na Espanha, em novembro. A equipe liderada pelo capitão Jaime Oncins precisará vencer a Bélgica por 3 a 0 no sábado e ainda contar com uma combinação de resultados entre os demais confrontos do grupo na sexta.

Após estrear com derrota na fase de grupos, na quarta, o Brasil iniciou o confronto com a Holanda mostrando força nesta quinta. João Fonseca venceu sua primeira partida num jogo de Davis ao superar Botic van de Zandschlup, 68º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), em 1h32min de partida. O jovem de apenas 18 anos é o atual 158º do mundo, sua melhor posição da carreira até agora.

Em vantagem pela primeira vez nesta Davis, o Brasil foi para o segundo jogo de simples do dia com o experiente Thiago Monteiro. Mas o brasileiro não conseguiu resistir a Tallon Griekspoor, 39º do mundo, por 7/6 (7/2) e 6/4.

O triunfo do holandês empatou o duelo. Na sequência, o Brasil levou a virada no confronto ao ser derrotado na partida de duplas. Wesley Koolhof e Botic van de Zandschulp bateram Marcelo Melo e Rafael Matos por 6/4 e 7/6 (7/5).

O Brasil volta a competir no sábado para enfrentar Bélgica a partir das 10 horas, pelo horário de Brasília.

