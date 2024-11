A- A+

Futebol Eliminatórias: com volta de Vini Júnior, Brasil pega a Venezuela: veja escalações e onde assistir Confronto será nesta quinta (14), às 18h, no Monumental de Maturín, pela 11ª rodada

Com a volta de Vinícius Júnior, fora das rodadas anteriores por conta de lesão, a Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta (14) pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Quarto colocado do torneio, com 16 pontos, a equipe enfrenta a Venezuela, às 18h, no Monumental de Maturín, pela 11ª rodada. Vindo de dois triunfos seguidos que trouxeram tranquilidade ao ambiente, o Brasil foca em engatar nova sequência positiva para ratificar o momento de estabilidade sob o comando do técnico Dorival Júnior.

Base

A entrada do atacante do Real Madrid na equipe titular será na vaga de um companheiro de time espanhol, Rodrygo, cortado da lista de convocados por conta de lesão. Essa deve ser a única alteração no time.

“Eu já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles. São jogadores de muito bom nível e que merecem respeito”, frisou Dorival. Na vaga de Rodrygo, Gabriel Martinelli, do Arsenal, foi chamado.

Quanto ao banco de reservas, dois jogadores desfalcam a equipe no confronto. O lateral-esquerdo Arana e o volante André sentiram dores e não participaram da atividade da última quarta (13). O primeiro sofreu uma entorse do tornozelo direito durante o treino, enquanto o segundo está com problemas no quadril. Não há informações sobre a gravidade das lesões.

“Uma avaliação maior será feita após a partida da Venezuela para, caso necessário, tomarmos as posições devidas para alteração. Em princípio, vamos tentar uma recuperação pela forma que foram as lesões”, indicou o técnico.

A dupla corre risco de ser cortada e não integrar o grupo que enfrenta o Uruguai, terça (19), na Arena Fonte Nova. Vale citar que a Seleção também perdeu o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, com lesão no joelho. Léo Ortiz, do Flamengo, foi convocado.

Encontro

Uma das principais peças ofensivas da Venezuela é o meia Savarino, do Botafogo. O atleta é companheiro de elenco de dois jogadores da Seleção, Igor Jesus e Luiz Henrique, com o trio vestindo a camisa do Botafogo.

Soteldo, do Grêmio, está fora do jogo por conta de suspensão. No elenco da "Vinotinto" ainda há outros quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro: o zagueiro Nahuel Ferraresi (São Paulo), os volantes José Martínez (Corinthians) e Tomás Rincón (Santos) e o atacante Kervin Andrade (Fortaleza). A Venezuela é a oitava colocada das Eliminatórias, com 11 pontos.

"A gente sabe que eles têm peças importantes jogando no futebol brasileiro. Vai ser um jogo muito difícil, mas é preciso suportar todos os obstáculos para sair com a vitória", comentou o atacante Estêvão, de 17 anos, do Palmeiras e goleador do Brasileirão, com 12 gols.

"Coloquei como meta ser artilheiro do campeonato. Estou seguindo esse caminho muito bem. Espero continuar com os gols, ajudando o Palmeiras de todas as formas", pontuou.

Ficha técnica



Venezuela

Rafael Romo; Jon Aramburu, Rubén Ramírez, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Yangel Herrera, José Martínez, Cristian Cásseres Jr; Eduard Bello, Salomón Rondón, Jefferson Savarino. Técnico: Leandro Cufré.

Brasil

Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha (Lucas Paquetá); Savinho (Luiz Henrique), Igor Jesus e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior

Local: Monumental de Maturín (Maturín/VEN)

Horário: 18h

Árbitro: Andrés Rojas (COL). Assistentes: David Fuentes e Miguel Roldan (ambos da COL)

VAR: John Perdomo (COL)

Transmissão: SporTV, TV Globo

