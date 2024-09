A- A+

Paralimpíadas Carol Santiago conquista prata nos 100m peito e encerra participação em Paris com cinco medalhas Nesta quinta-feira (05), com mais uma conquista, pernambucana repete feito de Tóquio

Aproveitamento acima da média. Nesta quinta-feira (05), Carol Santiago nadou sua sétima e última prova, 100m peito, nos Jogos Paralímpicos de Paris e saiu com mais uma medalha de prata. Essa foi a quinta conquista da pernambucana, que repete o feito de Tóquio.

Carol chegou para a grande decisão com o segundo melhor tempo e ficou na raia de número cinco. Logo após a largada, a alemã Elena Krawzow e a pernambucana partiram na frente e assumiram a ponta da disputa. As adversárias passaram os primeiros 50 metros bem próximas, mas logo na virada a alemã conseguiu abrir um pouco mais de vantagem.

Com o tempo de 1:12.54, Elena ficou com a medalha de prata e ainda estabeleceu o novo recorde mundial. Carol chegou na segunda posição com 1:15.62 e fechando o pódio, Jietong Zheng, da China, ficou com o bronze com o tempo de 1:20.03.

Carol Santiago chegou em Paris com sete provas por realizar, uma a mais do que em Tóquio. Nestes sete dias de competição da natação, a recifense não teve muito tempo de descanso e caiu na água em seis deles.

Nessa edição, Carol terminou a disputa com três ouros (50m livre, 100m livre e 100m costas) e duas pratas (revezamento 4x100m livre misto e 100m peito). Dessa forma, a pernambucana soma agora dez medalhas paralímpicas em apenas duas edições.

Outras conquistas

A primeira conquista brasileira da natação nesta quarta-feira veio um pouco mais cedo. Talisson Glock fez uma prova de recuperação e conquistou a medalha de prata nos 100m livres na classe S6. Essa foi a terceira medalha do catarinense em Paris, que antes havia conquistado dois bronzes.

Quase encerrando o dia do programa da natação paralímpica, Cecília Araújo conquistou a terceira medalha de prata do dia. Nos 50m livre da classe S8, a brasileira esteve muito perto do lugar mais alto do pódio, mas acabou sendo superada pela britânica Alice Tai por apenas 40 centésimos.

Veja também

Futebol "Mantendo uma base forte", diz Sousa sobre renovações no Náutico