Cavaliers e Thunder vencem em casa e mantêm invencibilidade na temporada da NBA

Sensações deste início de temporada da NBA, o Cleveland Cavaliers e o Oklahoma City Thunder venceram mais uma diante de suas torcidas, na noite de segunda-feira, e sustentaram suas séries invictas. A rodada cheia, de 15 jogos, contou também com vitórias de Boston Celtics e Golden State Warriors e um tropeço do Los Angeles Lakers.

Em Cleveland, os Cavaliers superaram o Milwaukee Bucks por 116 a 114 com uma cesta decisiva de Darius Garland, de três pontos, a 45 segundos do fim da partida. Com o resultado, o time de Cleveland igualou o melhor início de campeonato da franquia, com oito vitórias consecutivas - a marca também foi registrada na temporada 1976-1977.

Garland terminou a partida com 39 pontos, contando com o apoio de Evan Mobley (17) e Jarrett Allen, responsável por um "double-double" de 14 pontos e 15 rebotes. Pelos Bucks, que não contaram com o lesionado Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard foi o destaque, com 36 pontos. Foi a sexta derrota consecutiva da equipe de Milwaukee.

Com aproveitamento de 100% até agora, os Cavaliers exibem a melhor campanha da temporada regular, na liderança isolada da Conferência Leste. No lado Oeste, o Oklahoma City Thunder segue pelo mesmo caminho após superar o Orlando Magic por 102 a 86, diante de sua torcida. Foi a sétima vitória consecutiva dos anfitriões, que seguem invictos. Trata-se do melhor início de temporada do Thunder desde que a franquia se transferiu para Oklahoma City, em 2008.

Sem dificuldades, o Thunder liderou a partida do começo ao fim e não chegou a ser ameaçado pelo Magic no último quarto. Jalen Williams liderou os anfitriões, com 23 pontos. Shai Gilgeous-Alexander demorou para engrenar, mas finalizou a partida com 21 pontos. Franz Wagner foi o destaque do Magic, com 22.

O Thunder lidera a Conferência Oeste. Mas já tem dois rivais de peso na cola: o Golden State Warriors e o Phoenix Suns. Ambos os times venceram nesta segunda. Fora de casa, os Warriors contaram com o retorno de Stephen Curry, desfalque nos últimos três jogos por lesão, para superar o Washington Wizards por 125 a 112. Ele anotou 24 pontos enquanto Buddy Hield contribuiu com 20. Pelos Wizards, Jordan Poole registrou 24 pontos e Kyshawn George ajudou com 20.

Os Warriors somam agora seis vitórias e uma derrota, assim como o Phoenix Suns, que venceu em casa. No Arizona, a equipe anfitriã desbancou o Philadelphia 76ers por 118 a 116. Kevin Durant foi o herói dos anfitriões ao marcar 15 dos seus 35 pontos no último quarto, incluindo a cesta decisiva, a 24 segundos do fim. O destaque dos Sixers foi Tyrese Maxey, autor de 32 pontos.

Sem conseguir acompanhar os líderes da conferência, o Los Angeles Lakers voltou a tropeçar. Fora de casa, foi batido pelo Detroit Pistons, um dos piores times da temporada passada, por 115 a 103. Cade Cunningham brilhou em quadra e anotou um "triple-double" de 17 pontos, 11 rebotes e 11 assistências para os donos da casa.

Pela equipe da Califórnia, Anthony Davis foi o principal jogador em quadra, com 37 pontos e nove rebotes. LeBron James terminou a partida com 20 pontos, 11 assistências e oito rebotes. Os Lakers somam quatro vitórias e três derrotas neste início de temporada regular.

Pela Conferência Leste, o Boston Celtics derrotou o Atlanta Hawks por 123 a 93, nesta segunda. Os atuais campeões foram liderados por Jayson Tatum, autor de 28 pontos, num eficiente jogo coletivo: seis jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação. Derrick White anotou 21. Os Celtics ocupam a vice-liderança da tabela, com sete vitórias e uma derrota.

Em razão da eleição presidencial nos Estados Unidos, a NBA não contará com jogos na noite desta terça-feira.

Confira os resultados da noite de segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 116 x 114 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 112 x 125 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 93 x 123 Boston Celtics

Detroit Pistons 115 x 103 Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets 106 x 104 Memphis Grizzlies

Miami Heat 110 x 111 Sacramento Kings

Chicago Bulls 126 x 135 Utah Jazz

Houston Rockets 109 x 97 New York Knicks

Minnesota Timberwolves 114 x 93 Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder 102 x 86 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 100 x 118 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 127 x 134 Indiana Pacers

Denver Nuggets 121 x 119 Toronto Raptors

Phoenix Suns 118 x 116 Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers 113 x 104 San Antonio Spurs

