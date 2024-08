A- A+

ELIMINATÓRIAS CBF define data para convocação da seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai Dorival Junior anunciará a lista de atletas chamados para os dois primeiros confrontos do Brasil pelas Eliminatórias neste ano

Depois de um certo momento de indefinição, a CBF anunciou na noite desta quarta-feira a data da convocação da seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



Dorival Junior fará a convocatória na sexta-feira, dia 23, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, às 11h30 (horário de Brasília).

O Brasil enfrentará o Equador, no dia 6, no Couto Pereira, em Curitiba. Em seguida, no dia 10, jogará contra o Paraguai, em Assunção.





Os jogos marcam as primeiras partidas de Eliminatórias da seleção brasileira em 2024. Até agora, a seleção fez apenas amistosos e disputou a Copa América, onde foi eliminada pelo Uruguai.

A apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, em Curitiba.

