Copa do Mundo de Futsal: Brasil aposta no coletivo para voltar a vencer Seleção Brasileira estreia no próximo sábado (14), às 9h30, diante de Cuba

Berço do futsal, o Brasil é heptacampeão mundial, sendo cinco títulos com a chancela da FIFA (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012) e dois da FIFUSA (1982 e 1985), antiga federação internacional da modalidade. Em quase todas essas conquistas, o país tinha em seu elenco uma grande referência, algum destaque individual que chamava os holofotes para si. Dessa vez, apostando numa abordagem mais coletiva, o Brasil busca retomar o caminho dos títulos mundiais neste sábado (14), no Uzbequistão.

Há quase dois meses, o técnico Marquinhos Xavier anunciou os 15 atletas - um ainda será cortado - que estarão representando o país na Copa do Mundo de 2024. O elenco conta com uma base de jogadores muito experientes, quase todos com carreiras consolidadas no futsal europeu.

Da lista, apenas três jogadores atuam em clubes brasileiros, Leandro Lino e Lucas Gomes do Magnus-SP e o experiente Marcênio do Jaraguá-SC, que já marcou época no Barcelona. O restante do time atua nas principais equipes da Europa, com destaque para Espanha, atual casa de sete atletas.

Dyego, jogador do Barcelona e Arthur, atleta do Benfica, são dois dos destaques da equipe - Leto Ribas/CBF

Referências

Desde a década de 1980, o torcedor brasileiro é acostumado a ter grandes craques como referências técnicas na Seleção, como foram os casos de Jackson, Vander Iacovino, Manoel Tobias e, por último, a lenda Falcão.

Mas o eterno camisa 12 se aposentou da amarelinha em 2017 e desde então o país busca “naturalmente" um nome para tocar o barco. Leozinho foi visto como o sucessor, mas preferiu migrar para o futebol de campo e atualmente joga no Ituano-SP e Ferrão foi o nome que assumiu o maior protagonismo, sendo eleito por três vezes o melhor jogador da modalidade (2019, 2020 e 2021), enquanto atuava no Barcelona. Mas ainda assim, não o suficiente para furar a bolha do esporte.

“O nosso futsal foi sempre de muitas referências. Mas hoje, eu acho que a gente está numa plataforma mais coletiva. Então, mesmo que a gente tenha um grande potencial técnico, estamos mais equilibrados como equipe”, refletiu o técnico Marquinho Xavier, em entrevista ao Charla Podcast.

“Mas o esporte procura isso, a gente fica procurando (um ídolo) alguém que carregue a bandeira. Mas acho que tem tantas outras formas da gente continuar falando dos nomes desses craques, falar desses caras importantes, mas sem esquecer que os tempos mudam, e a gente precisa se adaptar e vamos seguindo”, concluiu.

Elenco

O técnico Marquinhos Xavier aposta na experiência como um dos pilares da equipe que disputa a Copa do Mundo. Dos 15 atletas convocados para a Seleção Brasileira de Futsal, oito já jogaram o torneio.

Mesmo com lastro na competição, para muitos deles, essa será apenas a segunda vez que disputam o mundial, visto que essa geração foi a responsável pelo último ciclo de renovação, após a Copa de 2016.



“Espero que no dia seis de outubro, sejamos reconhecidos pelo coletivismo, pela parte da equipe mesmo, do trabalho coletivo bem feito. Ganhando um título mundial, coroando um ciclo legal e marcar as carreiras desses atletas que ganharam tanto com os clubes, mas que ainda não possuem um título de expressão com a Seleção”, projetou Marquinhos.

O Brasil está no Grupo B, junto com Cuba, Croácia e Tailândia. Os dois primeiros colocados avançam e os quatro melhores terceiros colocados também. A estreia será contra os cubanos, neste sábado (14), às 9h30, em Bucara, no Uzbequistão.

Convocados

Goleiros: Guitta, Roncáglio e Willian

Fixos: Marlon, Neguinho e Lucas Gomes

Alas: Felipe Valério, Leandro Lino, Arthur, Dyego, Marcel e Marcênio

Pivôs: Pito, Ferrão e Rafa Santos





