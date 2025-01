Cruzeiro protagoniza vendas milionárias de atacantes e planeja logística para 2025

A- A+

O Cruzeiro teve um ano de 2024 bem agitado, o que inclui dentro e fora de campo. Uma situação importante foi a compra da SAF do clube por Pedrinho BH, que adquiriu a participação de Ronaldo Fenômeno.

Com isso, ele investiu pesado e o clube comprou jogadores, mas também teve vendas.

Com as vendas de Rafael Papagaio por quase R$ 10 milhões, além de Arthur Gomes por R$ 36 milhões fixos e R$ 6 milhões em bônus, o clube acumulou cerca de R$ 50 milhões.

No caso de Papagaio, o acordo foi com o Kyoto Sanga, do Japão. O clube mineiro negociou 50% dos direitos econômicos. Além disso, Stênio e Paulo Vitor renderam juntos R$ 4 milhões, enquanto Wesley foi negociado com o Internacional por R$ 10 milhões.

Clube também apostou em chegadas de peso

Com as vendas, o Cruzeiro arrecadou mais de R$ 60 milhões, o que ajudou a também buscar reforços. Dessa forma, com Pedrinho BH como dono da SAF e o diretor-executivo de futebol Alexandre Mattos, a Raposa movimentou R$ 200 milhões nas negociações.

Os reforços do meio do ano foram: o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes, Fabrizio Peralta, Matheus Henrique e Walace, além dos atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz.

Além disso, quatro jogadores foram promovidos das categorias de base para o time principal, sendo integrados ao elenco principal. São eles: o lateral-direito Dorival, o volante Jhosefer, além dos atacantes Tevis e Kaique Kenji.

Com todas as movimentações, o clube quase conseguiu voltar a conquistar um título internacional. A Raposa bateu na trave na Copa Sul-Americana, já que perdeu a final para o Racing, da Argentina.

Renovação de Lucas Silva, reforços e logística para 2025

A temporada 2024 ainda não acabou, mas o Cruzeiro está de olho no planejamento para 2025, quando deve investir ainda mais para contar com uma equipe mais encorpada.

O volante Lucas Silva, que tem contrato se encerrando em dezembro, tem um gatilho contratual e pode ficar por mais um ano. Portanto, a tendência é que o experiente jogador faça a renovação por uma temporada.

Por outro lado, a Raposa deve buscar o também volante Christian, do Athletico Paranaense, e o atacante Gabigol, do Flamengo. O desfecho definitivo só acontecerá após o Brasileirão.

Outro ponto para ficar de olho para 2025 é no calendário. O Cruzeiro fará a pré-temporada nos Estados Unidos e, como o Campeonato Mineiro começa mais cedo, haverá conflitos de datas.

A equipe tem viagem marcada para o dia 6 de janeiro, quando desembarca na Flórida. Por lá, enfrentará o São Paulo e Atlético Mineiro em dois jogos, retornando no dia 19.

Com o Campeonato Mineiro começando no dia 18, a Raposa poderá escalar um time de garotos nas duas primeiras rodadas, com os titulares entrando em campo a partir da terceira rodada.

